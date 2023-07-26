Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о допуске россиян: «В первую очередь международные федерации должны решать, соответствуют ли они критериям»

Глава оргкомитета ОИ-2024 Тони Эстанге высказался о возможном допуске россиян к Играм.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

«В первую очередь международные федерации должны принимать решение о том, соответствуют ли они критериям допуска. В некоторых видах спорта россиянам разрешено участвовать в квалификационных соревнованиях.

МОК и Международный паралимпийский комитет уполномочены решать, допускать ли их до Игр. Как оргкомитет, мы должны уважать это решение», – цитирует Эстанге «Матч ТВ» со ссылкой на France 24.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.