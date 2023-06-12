Гуляев о решении ISU продлить недопуск россиян: «Рано или поздно это закончится, мы должны быть готовы достойно вернуться на международную арену»
Николай Гуляев считает, что ISU рано или поздно допустит российских спортсменов к турнирам.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.
«Мы в своей работе не ориентировались на то, что решение может быть принято сейчас. Прогнозы – дело неблагодарное, когда примут решение по допуску, тогда и будем реагировать.
Мы сейчас должны продолжать работать, рано или поздно все это закончится и мы должны быть готовы достойно вернуться на международную арену», – сказал Гуляев, возглавляющий Союз конькобежцев России.
Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
1 комментарий