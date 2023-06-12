Гуляев о решении ISU продлить недопуск россиян: «Рано или поздно это закончится, мы должны быть готовы достойно вернуться на международную арену»

Теги сборная России (коньки) ISU Николай Гуляев сборная России жен (коньки) ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Фигурное катание

Николай Гуляев считает, что ISU рано или поздно допустит российских спортсменов к турнирам.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

«Мы в своей работе не ориентировались на то, что решение может быть принято сейчас. Прогнозы – дело неблагодарное, когда примут решение по допуску, тогда и будем реагировать.

Мы сейчас должны продолжать работать, рано или поздно все это закончится и мы должны быть готовы достойно вернуться на международную арену», – сказал Гуляев, возглавляющий Союз конькобежцев России.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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