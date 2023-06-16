Семен Елистратов: «Надеюсь, в ISU работают адекватные люди и вскоре допустят нас. Все будет усложняться тем, в каком статусе нас будут допускать»

Олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов выразил надежду на «адекватность» ISU.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов. Под эгидой организации проводятся турниры по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

– Как восприняли решение ISU?

– Если смотреть правде в глаза, то мне кажется, этот сезон мы тоже будем бегать внутри России, при этом продолжаем подготовку как к международному сезону – допуск может случиться внезапно, и мы должны будем вернуться в полной готовности. Проблем с мотивацией у меня нет, я люблю то, чем занимаюсь. Готовлюсь так же, как в прошлые годы.

– Вы надеялись, что допуск случится уже на этом заседании исполкома?

– Мы просто готовимся к сезону. От нас, спортсменов, в этом решении ничего не зависит. Вижу, что в других видах спорта где‑то допускают. Надеюсь, что в ISU работают адекватные люди и вскоре допустят и нас.

Все будет усложняться тем, в каком статусе нас будут допускать. Мы уже выступали в нейтральном статусе в 2018‑м (на Олимпиаде в Пхенчхане – Sports.ru), но сейчас ситуация с нейтральным статусом не та, что прежде.

Потом все зависит от того, какое решение примет президент Союза конькобежцев России Николай Алексеевич Гуляев, наше министерство спорта, Олимпийский комитет. Я, как уже сказал, готовлюсь не к российским стартам, а к международным.

Если мы никуда не поедем и моя спортивная карьера закончится в России, я должен быть честным перед самим собой, работать на полную. Опять же, мотивации у меня хватает. Следующему поколению тоже важно видеть, как тренируются лидеры, что они остаются. Вижу, в других видах спорта лидеры тоже не уходят, продолжают работать, – сказал Елистратов.