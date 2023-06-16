Журова о возможном допуске россиян к ОИ на условиях команды беженцев: «Вряд ли спортсмены пойдут на такое унижение. Как на такое можно согласиться великой России?»

Светлана Журова считает, что россияне не поедут на Олимпиаду на условиях команды беженцев.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. О возможном допуске российских спортсменов по принципу команды беженцев сообщило агентство «Весь спорт».

«Считаю, что в данном случае нужно дождаться официального коллегиального решения МОК (Международного олимпийского комитета) по этому вопросу.

Потому что, когда появляется какая-то не совсем правдивая информация, как в данном случае, в МОК начинают злиться и действительно задумываться над таким решением.

И если такое произойдет, то вряд ли наши спортсмены пойдут на такое унижение. Как на такое можно будет согласиться великой России?

Мы никуда не бежим, поэтому никакого статуса беженцев быть не может», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?