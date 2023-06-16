Журова о возможном допуске россиян к ОИ на условиях команды беженцев: «Вряд ли спортсмены пойдут на такое унижение. Как на такое можно согласиться великой России?»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что россияне не поедут на Олимпиаду на условиях команды беженцев.

Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. О возможном допуске российских спортсменов по принципу команды беженцев сообщило агентство «Весь спорт».

«Считаю, что в данном случае нужно дождаться официального коллегиального решения МОК (Международного олимпийского комитета) по этому вопросу.

Потому что, когда появляется какая-то не совсем правдивая информация, как в данном случае, в МОК начинают злиться и действительно задумываться над таким решением.

И если такое произойдет, то вряд ли наши спортсмены пойдут на такое унижение. Как на такое можно будет согласиться великой России?

Мы никуда не бежим, поэтому никакого статуса беженцев быть не может», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

13 комментариев

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Alexander2022
Когда величие заключается только в размере территории
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Hardy
величие? а что Россия дала миру со времен полёта Гагарина?
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-1
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Вита
Не дай вам бог, чуток ослабив путы,
Узнать, на что способны лилипуты!
Нас не удержат ни замки, ни клетка,
В нас обитает дух великих предков -
Мы ж были великанами вначале!
Ну, так сказать, немного измельчали…/А.Шигин/
+8
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Lionel Van Damme
Великай
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prutikanne
Опять про величие. Почему тогда мы участвовали под нейтральным флагом🤔 Спортсмены, которые любят спорт и хотят добиться мечты( которую у них забрали) наверно могут согласится, но если кто-то так сделает, то( итак понятно😅)
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Vladimir Rybakoff
Не нужно путать величие страны и манию величия ее депутатов
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Viks
Посмотрим...
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frontman5
Как же трясёт всю эту шушеру от таких заголовков))
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Геннадий Туник
То,что сейчас кажется унижением,через несколько лет покажется благом.И все понимают,кому за это надо сказать "спасибо".
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Anneta28
Великой России - однозначно нет. А тем ошметкам, которые от нее остались - вполне сойдет.
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