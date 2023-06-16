Тарасова об Играх дружбы: «Не верю, что это альтернатива Олимпиаде. Все еще надеюсь и даже уверена, что ребят допустят в Париж»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Игры дружбы Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Игры дружбы в России не станут альтернативой Олимпиаде.

Игры дружбы пройдут в Москве в 2024-м – в год проведения летних Олимпийских игр в Париже.

«Любые соревнования — это очень хорошо. Но это не будет равноценно Олимпийским играм для спортсменов. Мы что, уже туда не едем? Не верю, что это альтернатива Олимпиаде.

Хорошо, что есть такие соревнования, но Олимпийские игры никто не отменял. Я все еще надеюсь и даже уверена, что ребят допустят в Париж», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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5 комментариев

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olvl
А я уже ни в чём не уверена. Альтернативы ОИ быть не может, но делать что-то надо.
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Ann P
На ней свет клином не сошелся, рано или поздно и такие вещи заканчиваются, нужно давать шанс чему-то новому и не цепляться с чему-то уходящему. Перемены настали и их надо принять, двигаться дальше, че они в нее вцепились. Они сами внушили себе, что лучше Олимпиады ничего нет, пусть переключаются и внушают себе что-то другое. Главное соревнование будет то, в которое мы поверим по-новому и теперь будем нацеливаться на него. Не знаю какое, но это лучше чем сидеть и ныть. На Олимпиаде нас не будет, смиритесь. 25 человек от бывших 336- ничто
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Viks
Допустят. Как беженцев.
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Девушка Безимени
блажен, кто верует
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Vlad Hamzja
Ответ Viks
Допустят. Как беженцев.
А че как?кто решится участвовать в ОИ власти сделают "беженцем"😂,но лучше беженцем чем чмобиком 😂
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