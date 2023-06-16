Тарасова об Играх дружбы: «Не верю, что это альтернатива Олимпиаде. Все еще надеюсь и даже уверена, что ребят допустят в Париж»

Татьяна Тарасова считает, что Игры дружбы в России не станут альтернативой Олимпиаде.

Игры дружбы пройдут в Москве в 2024-м – в год проведения летних Олимпийских игр в Париже.

«Любые соревнования — это очень хорошо. Но это не будет равноценно Олимпийским играм для спортсменов. Мы что, уже туда не едем? Не верю, что это альтернатива Олимпиаде.

Хорошо, что есть такие соревнования, но Олимпийские игры никто не отменял. Я все еще надеюсь и даже уверена, что ребят допустят в Париж», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.