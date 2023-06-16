«Никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Условия абсолютно невыполнимые и дикие». Губерниев о возможном допуске россиян по принципу команды беженцев

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Париж-2024 Олимпиада-2026 Олимпиада-2030 Игры дружбы Биатлон

Дмитрий Губерниев сравнил критерии МОК в отношении россиян с условиями команды беженцев.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением командных дисциплин, а также спортсменов из силовых ведомств. Позже появилась информация, что МОК разрешит россиянам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже на условиях команды беженцев.

«Нам уже фактически это и предлагают (условия команды беженцев – Sports.ru). Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия абсолютно невыполнимые и дикие. Вернусь к своей мысли, что если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто еще во что-то слепо верит. Я предлагаю снять розовые очки, никакого чуда не случится, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две.

Владимир Путин сказал о том, что будут Игры Дружбы в 2024 году – к ним надо готовиться. Надо развивать спорт внутри страны, всячески обращать внимание на спортивные объекты, на молодежь.

И тем не менее следить за происходящим в мировой олимпийской семье и не разрывать связи, как бы ни было тяжело, как бы нас ни обуревали всякие страсти. Ежу понятно, что это такая форма – унизив, запретить», – сказал спортивный комментатор.

Россию пригласят на Олимпиаду-2024 по принципу сборной беженцев. Это как?

7 критически важных вопросов к МОК по допуску России

61 комментарий

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Сквиди Комаров
РФ давно хотела СССР так он и пришел уже. железный занавес и Спартакиада местного аула.
+51
-16
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A K
Игры в дружбу с кем? С африканцами, которых сегодня по дружбе в Киеве обстреляли? Бред сивой кобылы. Спартакиада в Череповце наш предел.
+44
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+27
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Viks
Ответ Максим Крыжовников
Правельно, выступать за сборную беженцев, верх унижения. С такими условиями уж лучше соревноваться внутри страны и с дружественными странами, чем с лицемерами из Европы
"ПравЕльно" и "ложить" на "ихние" санкции.
+16
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timber dolphin
Ответ Максим Крыжовников
без нашей сборной не вижу смысл смотреть. Только если под конец результаты
у тебя и тиливизора то нету небось
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Анатолий Конь
Губа уже за всех решил ?
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Марк Власов
Я просто в очередной раз поражаюсь магическому распределению идеологий на спортсе. Статья автора Спортса, которая ровно об этом же, собирает в комментах поборников российской государственности, которые вещают про унижение и блаблабла. Эти же слова, сказанные Губером в точно такое же время, уже собирают диаметрально противоположную аудиторию -- либеральную критику. Как это работает, ау?)
+7
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Igor
Почему же ,,невыполнимые,,? По- моему, это неплохая идея.
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Vitto
Ну и славно.
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A K
Ответ Растиньяк
Как они в принципе им могут проиграть имея сверхзвуковую скорость?(вопрос знатокам, время пошло)
А у ракет ПВО какая? Или книжку какую почитай, горе-вояка.
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A K
Ответ Lol Ko
О, а вот и тот, для кого делают эти показательные "обстрелы" ))
Нет, я не путин, я другой. А ты, если такой умный, прокатись на Украину, посмотри на показательные обстрелы изнутри, может стыдно станет. Хотя вряд ли, конечно.
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fewral
Димон чё это переобулся? Получил по шапке?...
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Russ Ivan
МОК и ОИ - это уже давно не про спорт, жалеть не о чем!
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nikitachu
Ответ ecopromo
Комментарий удален модератором
Так правильно! Весь цивилизованный мир отгородился от дикой эрфии и проводит международные соревнования. Россия теперь ток с белорусами играть лет 40
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Lina Starkova
Ответ Willy Troll
Недавно на федеральном канале какие-то пропагандоны всерьёз обсуждали как бахнуть по Европе ядеркой. По той самой Европе , куда собираются на Олимпиаду. А потом практически те же люди пропагандоны удивляются про дикие условия.
При этом столицу страны с которой идёт война они не трогают.
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Anna Ilyinih
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Ну да, нужно сначала очень долго орать, что нас все бояться, угрожать, воевать, оскорблять. А потом удивляться, почему нас с распростёртыми объятиями не ждут? Вот диво-дивное, какой запад гнилой и двуличный
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R Air
Сам туда в каком качестве поедешь (а ты точно там будешь), димон?
Алиночку будешь брать с собой?
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Oleg152762
Увы. Олимпиад нам не видать ещё долго, видимо.
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Pertinax Gandi
Ну допустим спортсмены из ЦСКА и Динамо сложат с себя офицерские звания и поедут на Олимпиаду. Но Олимпиада пройдёт, а на что дальше жить? Обратно в офицеры проситься?
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mikhuil
А кто ты такой, чтоб решать щи людей?
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R Air
Ответ Полынь
Вот Губерниев пусть и не едет.
он там будет один из самых первых.
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Растиньяк
Ответ R Air
Комментарий удален модератором
Я понимаю, что вам неведома такая дисциплина, как физика, в вашем зоопарке) Но, как говорится, никогда не поздно
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Леван Мкртчян
Ответ Марк Власов
Я просто в очередной раз поражаюсь магическому распределению идеологий на спортсе. Статья автора Спортса, которая ровно об этом же, собирает в комментах поборников российской государственности, которые вещают про унижение и блаблабла. Эти же слова, сказанные Губером в точно такое же время, уже собирают диаметрально противоположную аудиторию -- либеральную критику. Как это работает, ау?)
Видимо, дело в подписках на уведомления.
Кому-то,допустим ,приходят новости связанные с ним(Губерниевым), а ту статью он может даже не видел.
Или же диаметрально противоположная ситуация
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GullitRuud
Все равно поедут , подумаешь беженцы..)) Это же карьера она одна .. мы же все понимаем . Подписанта бумажек нейтрала Непомнящего по фед. каналам часами показывали.. а тут всего лишь беженец .. такая малость .)
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R Air
Ответ Растиньяк
то что есть" как факт" опровергается законами физики, но, наверно на украине такое возможно🐽💊
а на росии?
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Viks
Ответ ecopromo
Комментарий удален модератором
Идеи либерализма мне чужды, а истерики - тем более.
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