«Никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Условия абсолютно невыполнимые и дикие». Губерниев о возможном допуске россиян по принципу команды беженцев

Дмитрий Губерниев сравнил критерии МОК в отношении россиян с условиями команды беженцев.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, за исключением командных дисциплин, а также спортсменов из силовых ведомств. Позже появилась информация, что МОК разрешит россиянам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже на условиях команды беженцев.

«Нам уже фактически это и предлагают (условия команды беженцев – Sports.ru). Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия абсолютно невыполнимые и дикие. Вернусь к своей мысли, что если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем, кто еще во что-то слепо верит. Я предлагаю снять розовые очки, никакого чуда не случится, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две.

Владимир Путин сказал о том, что будут Игры Дружбы в 2024 году – к ним надо готовиться. Надо развивать спорт внутри страны, всячески обращать внимание на спортивные объекты, на молодежь.

И тем не менее следить за происходящим в мировой олимпийской семье и не разрывать связи, как бы ни было тяжело, как бы нас ни обуревали всякие страсти. Ежу понятно, что это такая форма – унизив, запретить», – сказал спортивный комментатор.

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