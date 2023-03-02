Глава Союза конькобежцев России Гуляев провел личную встречу с президентом Международного союза конькобежцев

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, как прошла его личная встреча с президентом Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Кимом.

В среду в Херенвене (Нидерланды) прошла конференция ISU. В ней приняли участие Гуляев и член совета ISU Александр Кибалко.

«Я провел в Херенвене личную встречу с президентом ISU Чжэ Ель Кимом. Подробно рассказал, что мы делаем для развития и популяризации конькобежного спорта и шорт-трека. Показал ролик с Всемирного дня катания на коньках, который прошел 4 декабря прошлого года на катке ВДНХ с тысячами участников.

Президенту ISU все очень понравилось – и массовость, и креативность. Вместе мы выразили надежду, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования в самое ближайшее время. Но официально на конференции ISU эта тема никак не обсуждалась.

Конференция – второе по значимости организационно-техническое мероприятие ISU, проводится в годы, когда нет конгресса ISU. Глобальных решений она не принимает. Но здесь обсуждаются предложения по улучшению проведения соревнований, новые форматы событий, изменения в правилах. И Россия – полноценный участник конференции ISU.

Без каких-либо ограничений и нюансов мы работали на заседаниях, высказываем мнения – несмотря на нынешнюю общую ситуацию в международном спортивном движении. И в публичном, и в личном общении делегаты из всех стран корректны и лояльны», – цитирует Гуляева пресс-служба СКР.