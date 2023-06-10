Светлана Журова: «ISU теряет миллионы, но будет выполнять политическую волю тех, кто на них давит. Как только все закончится, нас вернут»

Светлана Журова высказалась о финансовых потерях ISU в связи с отстранением россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

– О чем говорит отчет ISU? Что они неправы, забанив Россию?

– Они неправоту могут понимать, но ничего не изменят. Знаю кулуарно, они искренне сожалеют об отсутствии российских спортсменов, просят не обижаться на них. Но они ждут, что мы вернемся, потому что интерес к фигурному катанию и конькобежному спорту в мире высок из‑за наших спортсменов.

ISU теряет миллионы, но будет выполнять политическую волю тех, кто на них давит. Как только все закончится, нас вернут. В мире никто не проводил на высочайшем уровне соревнования по фигурному катанию и конькобежному спорту так, как это делают в России, – сказала .