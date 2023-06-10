Наталья Бестемьянова: «Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги»

Теги сборная России ISU Наталья Бестемьянова деньги Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о том, что ISU теряет деньги из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«То, что у ISU будут проблемы с доходами без наших фигуристов, было понятно сразу, мы это знали заранее. Просто они сейчас решились опубликовать этот доклад.

Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят наших.

Надеюсь, эти финансовые потери подтолкнут ISU к тому, что российских фигуристов скоро вернут на мировую арену. Надежда умирает последней», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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7 комментариев

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Andrea Alana
Никому не интересны? Поэтому наши посреди серии ГП вдруг решили закупить трансляции до конца года? Даже ЧЧК показали.
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Viks
А что так переживаем за деньги ИСУ? - Пусть теряют супостаты.
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Нина Юдина
А домашние межусобники можно подумать лучше!!
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Andrea Alana
Ответ Lennuci
Пост oб аудиторском отчете ИСУ выше почитайте. https://www.sports.ru/figure-skating/1115218445-isu-otsutstvie-rossijskix-figuristov-na-sorevnovaniyax-priveli-k-tomu-.html
Так и я о том же. Бестемьянова говорит, что никому не интересны международные соревнования без наших. При этом наши платят деньги и закупают трансляцию у ИСУ. Разве не противоречие? Российские же болельщики смотрят соревнования и без наших. И наши же бывшие фигуристы комментируют и обсуждают.
Можно подумать если наших допустят то доходы ИСУ резко возрастут.
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Девушка Безимени
отче наш..
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шампион
Если на то пошло, наша фигурка тоже не то чтобы клондайк. Без учета грантов, без денег родителей, что бы было?
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Lennuci
Ответ Andrea Alana
Никому не интересны? Поэтому наши посреди серии ГП вдруг решили закупить трансляции до конца года? Даже ЧЧК показали.
Пост oб аудиторском отчете ИСУ выше почитайте.

https://www.sports.ru/figure-skating/1115218445-isu-otsutstvie-rossijskix-figuristov-na-sorevnovaniyax-priveli-k-tomu-.html
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