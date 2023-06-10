Наталья Бестемьянова: «Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги»

Наталья Бестемьянова высказалась о том, что ISU теряет деньги из-за отстранения россиян.

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«То, что у ISU будут проблемы с доходами без наших фигуристов, было понятно сразу, мы это знали заранее. Просто они сейчас решились опубликовать этот доклад.

Никому больше не интересны междусобойчики на международных соревнованиях, где нет нас. ISU и дальше будет терять деньги, пока не допустят наших.

Надеюсь, эти финансовые потери подтолкнут ISU к тому, что российских фигуристов скоро вернут на мировую арену. Надежда умирает последней», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.