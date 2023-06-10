Илья Авербух: «Единственное решение ISU, которого я жду, – по участию наших спортсменов»

Илья Авербух высказался о финансовых потерях ISU, связанных с отстранением россиян..

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Пока не читал этой новости, мне неинтересно. Единственное решение ISU, которого я жду, это только по участию наших спортсменов.

Может ли отсутствие доходов от рекламы повлиять на это решение? Давайте не будем передергивать», – сказал .