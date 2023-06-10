Илья Авербух: «Единственное решение ISU, которого я жду, – по участию наших спортсменов»

Теги Илья Авербух сборная России ISU деньги Фигурное катание

Илья Авербух высказался о финансовых потерях ISU, связанных с отстранением россиян..

Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав».

«Пока не читал этой новости, мне неинтересно. Единственное решение ISU, которого я жду, это только по участию наших спортсменов.

Может ли отсутствие доходов от рекламы повлиять на это решение? Давайте не будем передергивать», – сказал Авербух.

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8 комментариев

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Viks
Ранее ISU опубликовал аудиторский отчет, в котором отмечается, что «отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав». --- Чушь собачья. Это дикий заголовок был такой у новости на этом сайте, а не смысл аудиторского отчета
+3
-2
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Anna Stefan
Ответ Olga.t
И что взамен? Мордовские узоры?
Чем вам плохи Мордовские узоры? Уж всяко лучше, чем ЧЕ, например. А главное, Авербуху-то какая разница?
+3
-2
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Viks
Может ли отсутствие доходов от рекламы повлиять на это решение? Давайте не будем передергивать», – сказал Авербух. --- Правильно сказал
+2
-2
0
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