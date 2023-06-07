Член исполкома ISU Александр Кибалко: «Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки»

Член исполкома ISU Александр Кибалко высказался о возможном допуске российских спортсменов.

Сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о возвращении россиян в июне или октябре.

«Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека.

Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки», – заявил Кибалко.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.