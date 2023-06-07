Член исполкома ISU Александр Кибалко: «Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки»

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU шорт-трек сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Александр Кибалко Коньки/шорт-трек

Член исполкома ISU Александр Кибалко высказался о возможном допуске российских спортсменов.

Сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о возвращении россиян в июне или октябре.

«Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека.

Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки», – заявил Кибалко.

Под эгидой ISU проводятся соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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4 комментария

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Ёжик_в_тумане
"Слуги народа" разрешат спортсменам соревноваться без флага и гимна?
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Ярик01
Никогда не слышал, чтобы в фигурном катании были военнослужащие. Поэтому, исходя из критериев МОК, почти всех допустят, кроме участников путинга.
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dima-dorozhkin
Вопрос о допуске россиян станет одним из самых бессмысленных пунктов повестки.
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Atsuktuvas
Увидел слово "повестки" и сразу закрыл.
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