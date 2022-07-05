Арбитры по апелляции ФФКР и СКР в CAS на отстранение российских спортсменов еще не назначены

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Арбитры по апелляции Федерации фигурного катания России (ФФКР) и Союза конькобежцев России (СКР) на решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов еще не назначены.

«Дело продолжается, стороны обмениваются письменными материалами, и в настоящее время назначается группа арбитров для решения этого вопроса. После назначения группа даст указание относительно проведения слушаний. По этой причине пока невозможно сообщить, когда состоится слушание, если оно будет проведено», – сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS)..

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от соревнований под своей эгидой 1 марта.

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