Арбитры по апелляции ФФКР и СКР в CAS на отстранение российских спортсменов еще не назначены

Арбитры по апелляции Федерации фигурного катания России ( ) и Союза конькобежцев России (СКР) на решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов еще не назначены.

«Дело продолжается, стороны обмениваются письменными материалами, и в настоящее время назначается группа арбитров для решения этого вопроса. После назначения группа даст указание относительно проведения слушаний. По этой причине пока невозможно сообщить, когда состоится слушание, если оно будет проведено», – сообщили в Спортивном арбитражном суде ( )..

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от соревнований под своей эгидой 1 марта.