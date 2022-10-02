«Бах может говорить что угодно, но ISU от наших спортсменов ничего не требовал». Гуляев об условиях допуска к стартам

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев оценил возможные условия допуска российских спортсменов к международным стартам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россияне, которые дистанцировались от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Бах может говорить все что угодно, но международная федерация (Международный союз конькобежцев, ISU – Sports.ru) от наших спортсменов ничего не требовала», – сказал Гуляев.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

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