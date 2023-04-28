«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов

Светлана Журова считает, что США не войдут в спортивную коалицию Польши против россиян.

Ранее стало известно, что Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян и белорусов к международным турнирам.

«Коалиция, которую собирает Польша, – это не весь мир. Всего 36 стран. Я допускаю, что Соединенные Штаты не войдут в это объединение. И поляки будут очень сильно удивлены, что Америка этого не сделает.

США же не будут нарушать свои принципы прав человека. Поэтому польское Министерство спорта может делать все что угодно. Их никто не воспримет всерьез.

А что касается России – если бы сейчас было полноценное голосование сессии МОК (Международного олимпийского комитета) со странами Азии, Африки и Латинской Америки, то нашу страну допустили бы ко всем соревнованиям вместе с флагом и гимном.

Если бы у кого-то хватило смелости созвать полноценное заседание комитета, расклад был бы совсем другой. Так что нам не стоит даже обращать внимание на эти русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.