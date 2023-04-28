«Нам не стоит даже обращать внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает». Журова о коалиции против российских спортсменов

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Политика Камиль Бортничук Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что США не войдут в спортивную коалицию Польши против россиян.

Ранее стало известно, что Польша формирует коалицию из 36 стран против допуска россиян и белорусов к международным турнирам.

«Коалиция, которую собирает Польша, – это не весь мир. Всего 36 стран. Я допускаю, что Соединенные Штаты не войдут в это объединение. И поляки будут очень сильно удивлены, что Америка этого не сделает.

США же не будут нарушать свои принципы прав человека. Поэтому польское Министерство спорта может делать все что угодно. Их никто не воспримет всерьез.

А что касается России – если бы сейчас было полноценное голосование сессии МОК (Международного олимпийского комитета) со странами Азии, Африки и Латинской Америки, то нашу страну допустили бы ко всем соревнованиям вместе с флагом и гимном.

Если бы у кого-то хватило смелости созвать полноценное заседание комитета, расклад был бы совсем другой. Так что нам не стоит даже обращать внимание на эти русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

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7 комментариев

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Olga.t
Коалиция из 36 стран, всё же не мелочь, на которую не стОит обращать внимания, это методы влияния на другие страны.

Да, они, возможно, не имеют решающего значения. Но сотрясание воздуха Журовой, Фетисовым и К° вообще не имеют никакого значения, до сих пор нет решения на государственном уровне (сами понимаете от кого). Если что, поменять риторику для них вообще не проблема.
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Viks
Она ничего не решает» --- Польша то не решает, а вот 36 стран...
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xepaff
Стоп, тогда почему власти РФ винят постоянно Польшу из-того, что они не поехали на ЧМ по футболу?)
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Алар
Журова "красавица", ей весело и она смеется над поляками. Ей смешно, но на Олимпиаду не едут россияне... Известно каждому, но только не Журовой (от чего догадаться несложно), что смеется тот, кто смеется последним. Так вот последними точно не будем мы. И это совсем не смешно!
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Iuasamotu
Журова расчитывает на поддержку Африки, а между тем именно Польша контролирует западные границы России, включая Украину, Беларусь и Прибалтику. Возможно "журовы" рассчитывают прокопать тоннель в Африку, но это малоперспективно, ибо недра, это тоже собственность Украины, Польши, Прибалтики.
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Viks
"если бы сейчас было полноценное голосование сессии МОК со странами Азии, Африки и Латинской Америки, то нашу страну допустили бы ко ВСЕМ соревнованиям вместе с флагом и гимном." --- МОК не уполномочен допускать ко всем соревнованиям, по определению.
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