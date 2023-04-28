В Олимпийском комитете России заявили об опасном прецеденте из-за рекомендаций МОК .

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные – по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах.

Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан РФ и Республики Беларусь.

Лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах, равно как и санкции за наличие договора со спортивным обществом, дающего по законам своей страны трудовые гарантии, – это грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве», – говорится в заявлении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Комиссия ОКР призвала допустить российских и белорусских спортсменов без дополнительных условий, ограничений и критериев.

«На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что (1) его гражданские права будут соблюдаться должным образом, (2) а все решения приниматься в строгом соответствии с законом и Олимпийской хартией – без исключений.

Руководители МОК часто повторяют, что спортсмены – это сердце олимпизма. Но сегодня именно мы, спортсмены, все чаще становимся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и одновременно вносят разлад в олимпийскую семью, диктуя, кому и по каким параметрам разрешено участвовать в соревнованиях, а кому запрещено», – отметили в комиссии.

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