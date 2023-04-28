Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Политика дискриминация Биатлон

В Олимпийском комитете России заявили об опасном прецеденте из-за рекомендаций МОК .

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.

«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные – по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах.

Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан РФ и Республики Беларусь.

Лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах, равно как и санкции за наличие договора со спортивным обществом, дающего по законам своей страны трудовые гарантии, – это грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве», – говорится в заявлении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

Комиссия ОКР призвала допустить российских и белорусских спортсменов без дополнительных условий, ограничений и критериев.

«На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что (1) его гражданские права будут соблюдаться должным образом, (2) а все решения приниматься в строгом соответствии с законом и Олимпийской хартией – без исключений.

Руководители МОК часто повторяют, что спортсмены – это сердце олимпизма. Но сегодня именно мы, спортсмены, все чаще становимся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и одновременно вносят разлад в олимпийскую семью, диктуя, кому и по каким параметрам разрешено участвовать в соревнованиях, а кому запрещено», – отметили в комиссии.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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39 комментариев

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Светлана Менова
В общем, понятно на ОИ никто, кроме, теннисистов не поедет.
+16
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justbored
Все нормы и прецеденты выброшены на свалку. Это всё глас вопиющего.
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User Samsung
Ответ Анастасия Прудникова
Я тоже не понимаю, почему в политические дрязги и территориальные конфликты втянули спортсменов РФ и РБ? Это равносильно тому, как если бы отстраняли спортсменов Армении и Азербайджана, Израиля и Палестины, Саудовской Аравии и Йемена, т.к. данные страны тоже находятся в состоянии войны друг с другом, увы.
Масштаб происходящего слишком разный
+14
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justbored
Ответ колючий ёжик
"по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт" _____________ Ну, так и Эскобар в Колумбии развивал спорт, но думается, что принадлежность к его структурам была бы весьма веским доводом в пользу бана. Довод просто ни о чем... Собственно, одиночным спортсменам уже сейчас по рекомендациям МОК ничего не мешает выступать. Ну, разве что указ Президента, не позволяющий им уволиться из вооруженных сил - ну, это их проблемы... Остается вопрос по сборникам. И тут бы неплохо вспомнить, что вопрос российских сборных на Олимпийских играх - это вопрос ОКР. Они должны выработать какую-то систему с МОК. Окей, ОКР не нравится вариант, предложенный МОК, но есть ли вообще другой вариант? Ну, кроме как закрыть глазки на происходящее и сделать вид, что ничего не происходит?! Со стороны России я еще не видел ни одного реального предложения - ну, опять же, кроме как сделать вид, что всё хорошо. Но всё нехорошо. Со сборными России не хотят играть в командных видах. И какие варианты? Предложит ли что-нибудь ОКР?
Вариант довольно-таки очевидный вроде бы: отказ от дискриминационных требований и практик.
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justbored
Ответ Kestutis Ceponis
Трудно понять, почему русские люди такие странные. У меня складывается впечатление, что российские официальные лица позиционируют себя как жертвы. Все как один повторяют, что нас несправедливо наказывают, что мы такие хорошие, что только Запад и США хотят нам только зла. По крайней мере мне так кажется, может я ошибаюсь. Мне как историку очень странно, почему никто не хочет до конца выяснять, кто тут виноват. Понятно, что все вы будете говорить, что наш народ не имеет никакого отношения к этому злу. Я мог бы рассказать вам многое, потому что моя компетенция безгранична, но вас не интересует то, что вы видите только одну сторону, а другая вас не интересует. Спасибо за понимание. С уважением.
"Как историку". Задача историка найти виноватого, да. Gimme a break.
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колючий ёжик
Ответ justbored
Вариант довольно-таки очевидный вроде бы: отказ от дискриминационных требований и практик.
Т.е. все-таки вариант "закрыть глазки и сделать вид, что всё хорошо" - и есть тот, на который делаем ставку? Хмм... Думаете, сработает?

Опять же... не знаю, сколько это можно повторять, но именно Россия нанесла больше всего ущерба Олимпийскому движению в 21-ом веке... Это и 2 войны во время ОИ, и государственная допинговая программа, подделка баз данных и документов. Россия была одним из лидеров по допингу и до обнаружения государственной программы. Мне не совсем понятно, почему МОК "по умолчанию" должен относиться к России так же, как к любой другой стране. Иран и Северная Корея ни в чем подобном не были замешаны - и спокойно выступают. Но МОК продолжает искать пути договориться. Я, например, не вижу в требованиях МОК никакой дискриминации: военнослужащим во время войны нечего делать на стадионах, а командники не могут выступать чисто по техническим причинам, потому что не могут быть командой нейтральных атлетов (иначе можно было собирать команды беженцев, например). Беларусь дисквалифицирована в том числе из-за того, что их олимпийский комитет возглавляет забаненный МОК человек. В общем, причин для бана - более чем достаточно. Но да, давайте делать вид, что ничего этого не было - это ж куда более конструктивная позиция, чем пытаться договориться по делу.
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Kestutis Ceponis
Трудно понять, почему русские люди такие странные. У меня складывается впечатление, что российские официальные лица позиционируют себя как жертвы. Все как один повторяют, что нас несправедливо наказывают, что мы такие хорошие, что только Запад и США хотят нам только зла. По крайней мере мне так кажется, может я ошибаюсь. Мне как историку очень странно, почему никто не хочет до конца выяснять, кто тут виноват. Понятно, что все вы будете говорить, что наш народ не имеет никакого отношения к этому злу. Я мог бы рассказать вам многое, потому что моя компетенция безгранична, но вас не интересует то, что вы видите только одну сторону, а другая вас не интересует. Спасибо за понимание. С уважением.
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expertmer2020
Что такое добро и зло в международных отношениях определяет пропаганда - наши спортсмены обязаны представлять Россию на ОИ, чтобы не забывали.
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expertmer2020
Двоемыслие наше утомило.

Спорт вне политики - кто поедет на ОИ предатель.

Отстань от спортсменов.
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Анастасия Прудникова
Я тоже не понимаю, почему в политические дрязги и территориальные конфликты втянули спортсменов РФ и РБ? Это равносильно тому, как если бы отстраняли спортсменов Армении и Азербайджана, Израиля и Палестины, Саудовской Аравии и Йемена, т.к. данные страны тоже находятся в состоянии войны друг с другом, увы.
+15
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Gau
Ах, оставьте... 1948 год в помощь, страдающим о прецеденте.
+1
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expertmer2020
Истоки русского характера - крепостное право, православие, суровый климат, огромная территория.

Итог - отсидимся и переждём.
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statistic5
в этой комиссии спортсменов есть хоть один спортсмен?
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Sincere
Ну спортсмены из некоторых стран-то всегда будут уверены), а так всё по делу...
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Viks
"гражданские права будут соблюдаться должным образом» --- НЕ существует таких гражданских прав = выступать на соревнованиях.
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Gattuso87
Ответ Просто я
Сложно это все. Представьте, что сейчас 1940 год и Олимпиада состоится. Вы житель Советского Союза. Вы как относитесь к участию немецких спортсменов в олимпиаде? Простите, конечно, но для довольно существенной части мира ситуация вполне себе похожа. Можно спорить о том справедливо это или нет, но это так.
средний житель Советского Союза не мог никак относится ни к чему, происходящему в мире, он колеблася вместе с линией
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Syndycate
Всё так, Бах, в надежде угодить своим западным хозяевам, сделал только хуже
+6
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justbored
Ответ Iuasamotu
С каких это пор, стукнуть немца по макушке, стало считаться нацизмом?
Nice try. Я про "Среднюю Азию" и "Nein" Не думайте, что мы тут не понимаем dog whistles.
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Iuasamotu
Ответ justbored
О, вы уже в откровенный нацизм скатились. ))
С каких это пор, стукнуть немца по макушке, стало считаться нацизмом?
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justbored
Ответ Iuasamotu
Томасу Баху нужно рапирой по макушке стукнуть, чтобы он осознал, какую ошибку он совершил со своими мечтаниями о том, что в Северной Азии есть понятия о чести. Сказал бы им твёрдое "Nein" и всё было бы в ажуре
О, вы уже в откровенный нацизм скатились. ))
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kate_ko
Ответ Den_94
А можно узнать, где ту линейку посмотреть, по которой ровняют важность той или иной человеческой жизни?
!!!
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justbored
Ответ колючий ёжик
Комментарий удален пользователем
а вы член МОК?
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колючий ёжик
Ответ justbored
Вариант довольно-таки очевидный вроде бы: отказ от дискриминационных требований и практик.
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Виктор Ш.
Ответ Просто я
Сложно это все. Представьте, что сейчас 1940 год и Олимпиада состоится. Вы житель Советского Союза. Вы как относитесь к участию немецких спортсменов в олимпиаде? Простите, конечно, но для довольно существенной части мира ситуация вполне себе похожа. Можно спорить о том справедливо это или нет, но это так.
"Похожие ситуации" возникали не раз после 1940 года. И никого ранее не отстраняли. Так что завязывайте эту ерунду уже талдычить, особенно про существенную часть мира. Существенной части вообще все равно что там на этой украине происходит. Все озабочены исключительно собой.
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justbored
Ответ Геннадий Тимченко
полагаю, что среди нормально играющих в теннис как раз таки и нет действующих военнослужащих, в отличие от других видов спорта
*в отличиЕ от
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