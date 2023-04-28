Комиссия спортсменов ОКР о критериях МОК: «Создан опасный прецедент – ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что его гражданские права будут соблюдаться должным образом»
В Олимпийском комитете России заявили об опасном прецеденте из-за рекомендаций МОК .
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Однако это не касается командных видов, а также спортсменов, представляющих силовые ведомства.
«Мы расцениваем выдвинутые критерии допуска к соревнованиям как чрезмерные, необоснованные и дискриминационные – по национальности и паспорту, по дисциплине и виду спорта, а также по принадлежности к той или иной структуре, десятилетиями развивающей спорт во многих постсоветских государствах.
Аналогичная система поддержки спортсменов давно и широко применяется во многих странах, но в данном случае поводом для недопуска служит только в отношении граждан РФ и Республики Беларусь.
Лишение спортсменов национальной самоидентификации, возможности выступать в командных и групповых дисциплинах, равно как и санкции за наличие договора со спортивным обществом, дающего по законам своей страны трудовые гарантии, – это грубые нарушения принципа равноправия, который является основополагающим не только в олимпизме, но и в гуманитарном, общечеловеческом смысле, в международном праве», – говорится в заявлении комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).
Комиссия ОКР призвала допустить российских и белорусских спортсменов без дополнительных условий, ограничений и критериев.
«На наш взгляд, создан опасный прецедент, при котором ни один спортсмен в мире впредь не может быть уверен, что (1) его гражданские права будут соблюдаться должным образом, (2) а все решения приниматься в строгом соответствии с законом и Олимпийской хартией – без исключений.
Руководители МОК часто повторяют, что спортсмены – это сердце олимпизма. Но сегодня именно мы, спортсмены, все чаще становимся заложниками политических игр, которые ведут международное спортивное сообщество к расколу и одновременно вносят разлад в олимпийскую семью, диктуя, кому и по каким параметрам разрешено участвовать в соревнованиях, а кому запрещено», – отметили в комиссии.
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Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Опять же... не знаю, сколько это можно повторять, но именно Россия нанесла больше всего ущерба Олимпийскому движению в 21-ом веке... Это и 2 войны во время ОИ, и государственная допинговая программа, подделка баз данных и документов. Россия была одним из лидеров по допингу и до обнаружения государственной программы. Мне не совсем понятно, почему МОК "по умолчанию" должен относиться к России так же, как к любой другой стране. Иран и Северная Корея ни в чем подобном не были замешаны - и спокойно выступают. Но МОК продолжает искать пути договориться. Я, например, не вижу в требованиях МОК никакой дискриминации: военнослужащим во время войны нечего делать на стадионах, а командники не могут выступать чисто по техническим причинам, потому что не могут быть командой нейтральных атлетов (иначе можно было собирать команды беженцев, например). Беларусь дисквалифицирована в том числе из-за того, что их олимпийский комитет возглавляет забаненный МОК человек. В общем, причин для бана - более чем достаточно. Но да, давайте делать вид, что ничего этого не было - это ж куда более конструктивная позиция, чем пытаться договориться по делу.
Спорт вне политики - кто поедет на ОИ предатель.
Отстань от спортсменов.
Итог - отсидимся и переждём.