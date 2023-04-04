Гуляев о переходе Просвирновой в сборную Дании: «Это решение не политическое. Софья в прошлом году вышла замуж за датчанина»

Теги шорт-трек Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России жен (шорт-трек) Софья Просвирнова сборная Дании жен Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России объяснил переход Софьи Просвирновой в сборную Дании

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова ранее объявила о смене спортивного гражданства.

«Все просто, Софья в прошлом году вышла замуж за датчанина (Виктора Торупа – Sports.ru), получила гражданство. Конечно, это потеря для нашей сборной. Но у меня нет никакого морально права отказывать ей.

До этого она написала заявления об увольнении. Это решение не политическое. Мы сейчас запускаем процесс согласования перехода, чтобы Софья смогла выступать за Данию», – сказал Николай Гуляев, президент Союза конькобежцев России.

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