Губерниев о переходе Просвирновой в Данию: «Кто заорет, что она предатель, – тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса»

Губерниев призвал не критиковать шорт-трекистку Просвирнову за переход в сборную Дании

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова, которая является четырехкратным призером ЧМ и пятикратной чемпионкой Европы, ранее объявила о смене спортивного гражданства. В прошлом году она вышла замуж за гражданина Дании.

«Пожелаю Просвирновой удачи, любви, здоровья и новых побед! А кто заорет, что она предатель, тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса… Семья и любовь, вот главное…» – написал спортивный комментатор в телеграм-канале.

Софья Просвирнова будет выступать за Данию. Она призер ЧМ по шорт-треку и 5-кратная чемпионка Европы