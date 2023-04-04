Губерниев о переходе Просвирновой в Данию: «Кто заорет, что она предатель, – тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса»

Теги Дмитрий Губерниев шорт-трек сборная России жен (шорт-трек) Софья Просвирнова сборная Дании жен Коньки/шорт-трек

Губерниев призвал не критиковать шорт-трекистку Просвирнову за переход в сборную Дании

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова, которая является четырехкратным призером ЧМ и пятикратной чемпионкой Европы, ранее объявила о смене спортивного гражданства. В прошлом году она вышла замуж за гражданина Дании.

«Пожелаю Просвирновой удачи, любви, здоровья и новых побед! А кто заорет, что она предатель, тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса… Семья и любовь, вот главное…» – написал спортивный комментатор в телеграм-канале.

Софья Просвирнова будет выступать за Данию. Она призер ЧМ по шорт-треку и 5-кратная чемпионка Европы

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36 комментариев

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mold-cel
заорать тут можно только от набора изощренных диминых обзывательств
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Olga.t
Ответ selso99
Как же тряхануло российский спорт, что чуть ли не самым адекватным в нем стал Губерниев 🤦🤦🤦
Похоже, мир уже никогда не будет прежним)
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ivica_sprut
сейчас тебе Терюшков и бородатый крикун из "есть тема" (депутат), объяснят кто есть кто
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Альберт Сова
Тут я с губером согласен полностью.
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Мистер Блин
я поддерживаю и Дарью и любого другого российского спортсмена, кто сделает тоже самое
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Alex1104
Ответ Седесим Куиндесимов
Предатель/не предатель, но это какой-то стыд, когда в зимних видах спортивное гражданство меняют как нечего делать, без каких-либо адекватных критериев Нужно брать пример с футбола Представьте, Мбаппе выигравший ЧМ с Францией, сменил гражданство на немецкое (ну, приспичило ему) и стал чемпионом мира уже в составе сб. Германии Бред же, хорошо что в футболе нет такой клоунады
Между молодежкой и первой командой меняют. И довольно часто.
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Фан Рубина
Глупо кричать "предательство" на каждый переход, не разобравшись в подробностях.

В конце-концов, любовь зла, полюбишь и... Торупа. У него в России никаких шансов куда-то попасть бы не было, поэтому пришлось Софье следовать за мужем. Главное - чтобы человек был хорошим.
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Евгений Цыбулин
Ответ Mukunku 64
Первый раз в жизни соглашусь с Губошлепом ! )) К чему бы это ? Наверное земная ось налетит на Небесную твердь..а Софье - совет да любовь и больших Побед
Еще пару адекватных вещей,от Губерниева-Вселенная схлопнется)))
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MoleculaRU
Губерниев все больше превращается в либерала. Странно, что ещё на «ватников» не перешёл
Что касается Просвирновой, то ее переход-это ее личное дело. Все равно за шорт-треком слежу только на Олимпиадах
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Ник Прост
Конечно, девушка сделала свой выбор, но к чему эти понты и популизм от горлопана, пусть свой пыл выпускает именно на того, кто...далее по сказанному "майонезом"!
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Олег Кузнецов
Ответ Джонни Сэк
Поддерживаю
Будет бегать за Данию,а мы будем помнить, что она россиянка.) Спортивных успехов Софье.)
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Евгений Цыбулин
Ответ selso99
Как же тряхануло российский спорт, что чуть ли не самым адекватным в нем стал Губерниев 🤦🤦🤦
Сам офигел)
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Назар Игорь
Губер окраску сменил? Всë подлизывал власти, теперь в оппозицию перешёл.
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DpeMa111
Наша власть получается пень горелый
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akrets
Дмитрий изобразил из себя защитника прав спортсменов. Ничего, что она, независимо от сложившейся ситуации, и так бы гражданство поменяла, наверное. Матерый приспособленец
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valderoma
А Дмитрий-то прав!
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IrbIS
Ответ Никитос Рудых
Софью понять можно, она хочет выступать на международных соревнованиях. Появилась возможность сменить гражданство, она воспользовалась. Русской она быть не перестала. С Губерниевым я согласен
перестала, теперь датчанка, такие "русские" только на дожде нужны
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Седесим Куиндесимов
Предатель/не предатель, но это какой-то стыд, когда в зимних видах спортивное гражданство меняют как нечего делать, без каких-либо адекватных критериев

Нужно брать пример с футбола

Представьте, Мбаппе выигравший ЧМ с Францией, сменил гражданство на немецкое (ну, приспичило ему) и стал чемпионом мира уже в составе сб. Германии

Бред же, хорошо что в футболе нет такой клоунады
+2
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Никитос Рудых
Софью понять можно, она хочет выступать на международных соревнованиях. Появилась возможность сменить гражданство, она воспользовалась. Русской она быть не перестала. С Губерниевым я согласен
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maksim shavkun
Тут по семейным, какие могут быть вопросы
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avolida
Ответ гилберт
Кто скажет что она предатель, тот майонез.
Ахахаха😂 жалко нельзя сразу 100 плюсов поставить. Вроде бы баян, но чёт в голос орнул🤣
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privet100
В кои то веки адекватную вещь говорит. Приятно удивлён.
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IrbIS
губерниев еще проведет митинг за Навального, когда того коронуют, непотопляемый, хотя на статуэтку давно наговорил
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papa buba diop
Второй раз в жизни соглашаюсь с Губерниевым. А мне 60 лет.
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Игорь
По моему у Губерниева уже давно, что-то с головой. Ещё никто не сказал, что вышла замуж за иностранца и уехала к нему, значит она предатель. А он опережает событие. Я даже не знаю с кем он ещё из спортсменов не поругался.
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