Губерниев о переходе Просвирновой в Данию: «Кто заорет, что она предатель, – тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса»
Губерниев призвал не критиковать шорт-трекистку Просвирнову за переход в сборную Дании
Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова, которая является четырехкратным призером ЧМ и пятикратной чемпионкой Европы, ранее объявила о смене спортивного гражданства. В прошлом году она вышла замуж за гражданина Дании.
«Пожелаю Просвирновой удачи, любви, здоровья и новых побед! А кто заорет, что она предатель, тот пень горелый и пустая бочка из-под прокисшего кваса… Семья и любовь, вот главное…» – написал спортивный комментатор в телеграм-канале.
Софья Просвирнова будет выступать за Данию. Она призер ЧМ по шорт-треку и 5-кратная чемпионка Европы
В конце-концов, любовь зла, полюбишь и... Торупа. У него в России никаких шансов куда-то попасть бы не было, поэтому пришлось Софье следовать за мужем. Главное - чтобы человек был хорошим.
Что касается Просвирновой, то ее переход-это ее личное дело. Все равно за шорт-треком слежу только на Олимпиадах
Нужно брать пример с футбола
Представьте, Мбаппе выигравший ЧМ с Францией, сменил гражданство на немецкое (ну, приспичило ему) и стал чемпионом мира уже в составе сб. Германии
Бред же, хорошо что в футболе нет такой клоунады