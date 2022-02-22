Семен Елистратов: «Я понимал, что Валиева психологически не справилась. Психология в большом спорте – это одно из упущений российского спорта в целом»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по шорт-треку Семен Елистратов рассказал о важности психологической подготовки спортсменов.

На Играх-2022 в Пекине Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 м, а также занял четвертое место в составе мужской эстафеты.

«Я уже высказывался, что деревянная медаль – это самое ужасное, что может случиться на Олимпийских играх. Представляете, тренироваться четыре года, а кто-то восемь лет тренируется, и не хватает несколько тысячных до олимпийской медали. Конечно, это обидно.

Влияет ли психология на результат? Хотел бы вернуться к вопросу Валиевой (занявшей четвертое место в одиночном катании – Sports.ru). Что требовалось от Камилы Валиевой? Да и от меня что требовалось? Что требуется от любого спортсмена, который приезжает на Олимпийские игры? Показать лучший результат? Правильно! Когда вы приезжаете на такие высокие соревнования, как Олимпийские игры, вы должны быть к ним готовы, в том числе психологически.

На Олимпиаде может случиться все, что угодно. Когда происходит то, что происходило с Валиевой, я сидел и понимал, что она психологически не справилась. Она была психологически не готова к этой ситуации. Вот и все.

Психология в большом спорте очень важна. Это одно из упущений в российском спорте в целом. Мы тренируем тело, а головы никто не тренирует. Нам рассказывают, как прыгнуть, как быстро бежать. А вы думаете, что нас учат, как справлять с такими ситуациями на Олимпийских играх? Вы думаете, мы это тренируем? Нет, мы не тренируем», – сказал Елистратов, добавив, что сам он занимается с психологом.

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