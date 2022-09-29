«Я по-мужски всплакнул, было искренне жаль Валиеву. В 2016-м я сталкивался с допингом, это крайне тяжело». Шорт-трекист Елистратов об Олимпиаде

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Семен Елистратов высказался о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

«Я помню ее произвольную программу (на Олимпиаде – Sports.ru), то, что у нее не получилось. Я по-мужски даже всплакнул, было ее искренне жаль.

Ей ведь на тот момент было 15 лет, в таком возрасте столкнуться со всем этим давлением – так себе удовольствие, мне было по-человечески жаль ее в тот момент. Хотя жалеть профессионального спортсмена не надо.

Хоть наши ребята не получили золотые медали (Россия взяла золото в командном турнире, но награждение не состоялось из-за расследования дела Валиевой – Sports.ru), государство их наградило абсолютно заслуженно. Не знаю, дадут ли медали.

В далеком 2016 году я сталкивался с допингом (в пробе Елистратова нашли мельдоний, спортсмен в итоге избежал санкций – Sports.ru), чувствуешь абсолютную беспомощность, это крайне тяжело, должны быть грамотные адвокаты, ситуация тяжелая, предполагать что-то не могу. Хотелось бы, чтобы им отдали эти медали, это важно», – сказал Елистратов.

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