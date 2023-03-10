Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»
Светлана Журова предложила проводить соревнования в России, если сборную не допустят до Олимпиады.
«Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то, конечно, нужно проводить свои соревнования. У нас есть уже название – «Игры доброй воли». К нам приедут те, кто готов соревноваться в спорте, а не в политике. И на этих играх могут побить многие олимпийские рекорды.
У нас очень сильные спортсмены, которые покажут свой высший уровень даже, если нас не пустят в Париж», – сказала Журова.
И тебе и мене хорошо.
Я считаю, что надо проводить всероссийские соревнования, но делать их открытыми для тех, кто захочет поучаствовать из других стран. По сути это тоже самое, что она и сказала.
А те, кто хочет перейти за другую страну, чтобы принять участие в ОИ, сами перейдут, для этого ничего специально делать не нужно.
Но заявлять, что к нам приедут "те, кто хочет соревноваться", полный бред.
Самоубийц нет...
Такие речи от завершивших карьеру коллег - просто из разряда предательства
Олимпийской чемпионкой хорошо рассуждать о соревнованиях внутри страны
Но никто не приедет, это очевидно. И какие бы миллиарды не платили за эти победы, никакого титула и звания они не дадут
Точно мем ходячий