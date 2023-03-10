Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова предложила проводить соревнования в России, если сборную не допустят до Олимпиады.

«Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то, конечно, нужно проводить свои соревнования. У нас есть уже название – «Игры доброй воли». К нам приедут те, кто готов соревноваться в спорте, а не в политике. И на этих играх могут побить многие олимпийские рекорды.

У нас очень сильные спортсмены, которые покажут свой высший уровень даже, если нас не пустят в Париж», – сказала Журова.

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15 комментариев

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Sanan1908
Ответ Viks
К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте" --- И кто приехал за последний год?
Белоруссия 😀
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Sanan1908
Интересно какие страны откажутся от Олимпиады и приедут на игры доброй воли?😀😀
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Зоя Кудряшова
Приедут слабые, кому на международных ничего не светит. Ну хоть так.
И тебе и мене хорошо.
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Igor_Smr
Ответ Verysia
А олимпийские медали для спортсменов пустой звук?
Так если не проводить никаких соревнований самим, то у наших спортсменов олимпийские медали появятся?
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Igor_Smr
Ответ Vendetta4111323
Феерический идиотизм. Они словно сами не были в спорте и медали на олимпийских играх не стремились взять Такие речи от завершивших карьеру коллег - просто из разряда предательства Олимпийской чемпионкой хорошо рассуждать о соревнованиях внутри страны Но никто не приедет, это очевидно. И какие бы миллиарды не платили за эти победы, никакого титула и звания они не дадут
Есть какие-то другие варианты в случае недопуска, которые Вы назвали бы не идиотскими, а близкими к идеалу?
Я считаю, что надо проводить всероссийские соревнования, но делать их открытыми для тех, кто захочет поучаствовать из других стран. По сути это тоже самое, что она и сказала.
А те, кто хочет перейти за другую страну, чтобы принять участие в ОИ, сами перейдут, для этого ничего специально делать не нужно.
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Olga.t
соревнования внутри страны проводить, конечно же, надо.
Но заявлять, что к нам приедут "те, кто хочет соревноваться", полный бред.
Самоубийц нет...
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Viks
Ответ Verysia
А олимпийские медали для спортсменов пустой звук?
Журова наштампует свои олимпийские медали и раздаст васюкинским олимпийским чемпионам.
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Большое Путешествие Рузика
Как надоела эта болтовня про свои Олимпийские игры...
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Kareglazaya
Неужели она не понимает, что никто не приедет? Если бы у такого участия не было последствий, то приехали бы. Но так как за это, скорее всего, последует отстранение от чемпионатов мира и других крупных турниров, то никто не поедет в Россию.
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Verysia
А олимпийские медали для спортсменов пустой звук?
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Viks
"И на этих играх могут побить многие олимпийские рекорды." --- Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Париж, а Париж — в Старые Васюки.
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Vendetta4111323
Феерический идиотизм. Они словно сами не были в спорте и медали на олимпийских играх не стремились взять
Такие речи от завершивших карьеру коллег - просто из разряда предательства
Олимпийской чемпионкой хорошо рассуждать о соревнованиях внутри страны
Но никто не приедет, это очевидно. И какие бы миллиарды не платили за эти победы, никакого титула и звания они не дадут
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Viks
К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте" --- И кто приехал за последний год?
+6
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Ярослав Гордеев
Приедет Новая Уретрия и Центральная жопосранская республика?
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s_h_a_m_a_n
Она сама в это верит?
Точно мем ходячий
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