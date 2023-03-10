Светлана Журова: «Если нас не допустят на Олимпиаду, то нужно проводить свои соревнования. К нам приедут те, кто готов состязаться в спорте, а не в политике»

предложила проводить соревнования в России, если сборную не допустят до Олимпиады.

«Если нас так и не допустят на Олимпиаду, то, конечно, нужно проводить свои соревнования. У нас есть уже название – «Игры доброй воли». К нам приедут те, кто готов соревноваться в спорте, а не в политике. И на этих играх могут побить многие олимпийские рекорды.

У нас очень сильные спортсмены, которые покажут свой высший уровень даже, если нас не пустят в », – сказала Журова.