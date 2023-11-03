Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»

Теги Светлана Журова МОК Коньки/шорт-трек

Журова считает, что негатив к российским спортсменам появился из-за решений МОК.

«Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК. Я убеждена, что если бы МОК дал адекватные рекомендации, допустил бы российских спортсменов, то рано или поздно все бы успокоились. Как это произошло в теннисе.

А сейчас везде начинается шум именно из-за их дискриминационных рекомендаций», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

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9 комментариев

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Vlad Zakirov
Путает причину, Госдуму нужно переименовать.
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David Rigert
отношение к Госдуме сформировано в связи с журовой. все понимают, что там все жураки.
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Дружба11
Даже мне патриоту не ряженному понятно,что первопричиной ЕСТЕСТВЕННОГО негатива в отношению наших спортсменов стали количество всех допинг историй и их масштабы-они катастрофические и позорные для страны, что творили в СОчи спасибо узнали жители страны, и так беспределят каждые ОИ и международные старты, и вместо того,чтобы судить тренеров и штабы,которые это практикуют-у нас им дворцы строят, награждают,возвышают и обеляют плюс передают шведского из рук в руки-а потом имеем допинг скандалы на главных стартах.Позорище развели и на других пеняют,я уж молчу про коррупционное судейство.
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seppblatter@mail.ru
Действия и решения МОК из за кого сформированы?
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Дружба11
Ответ Vlad Zakirov
Путает причину, Госдуму нужно переименовать.
ее и держат для этого, чтобы вранье и ложь культивировать, зачем привлекать профюристов,экономистов,промышленников, если они соображают и мыслят как профи, удобны спортсмены без образования, да актеришки послушные.
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vombat15
света, это уже деменция?
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Игорь М.
А я думал это из-за того, что у нас многие спортсмены имеют звания и власть поддерживают)
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Владислав88
Это отношение сформировано из-за импотенции российского правильтества, которое мало того, что не способно защитить интересы своих граждан, так ещё и по-преднему всячески преклоняется перед западными ценностями, чтоб они там не лили в уши. А на Израиль таким способом давить бесполезно, июболт они клали на всё европейские ценности и блага, они сами с усами, в отличие от России, и в Европе всё это понимают. А потом ещё евреи подымут вой об антисемитизме, в то время как российское правительство прос₽ало время признания геноцида русских во ВМВ, в итоге такого юридического понятия как русофобия в принципе отсутствует теперь в мировой юрисдикции, типа ничего и не было. Скоро и вовсе СССР обвинят в ВМВ и в геноциде немцев...
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