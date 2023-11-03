Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»

Журова считает, что негатив к российским спортсменам появился из-за решений МОК.

«Это отношение сформировано из-за действий и решений . Я убеждена, что если бы МОК дал адекватные рекомендации, допустил бы российских спортсменов, то рано или поздно все бы успокоились. Как это произошло в теннисе.

А сейчас везде начинается шум именно из-за их дискриминационных рекомендаций», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.