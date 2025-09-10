0

Шорт-трекистка Уразова по медицинским причинам не примет участия в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду-2026

Шорт-трекистка Анна Уразова не примет участия в отборочных соревнованиях на ОИ.

Спортсменка отказалась от выступлений по медицинским причинам. Ее заменит запасная – Анна Матвеева. 

Анна Уразова (Вострикова) – трехкратная чемпионка России, обладательница Кубка России, участница зимних Олимпийских игр 2022 года. Она входила в список 18 российских спортсменов, чьи заявки на участие в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду были одобрены Международным союзом конькобежцев (ISU).

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
