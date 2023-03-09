Мария Захарова об отстранении Винер: «Расцениваем этот шаг как очередной пример дискриминации, как посягательство западных политических функционеров на независимость спорта»

прокомментировала отстранение на два года.

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики от работы на международных стартах на два года.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания главы признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики.

«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта.

Не одной только его ветки, это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что «не случайно сказала, что она легенда, это не просто тренер, это человек, который во многом создал нынешнюю мировую художественную гимнастику».

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»