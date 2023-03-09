Мария Захарова об отстранении Винер: «Расцениваем этот шаг как очередной пример дискриминации, как посягательство западных политических функционеров на независимость спорта»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер FIG сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Политика Мария Захарова GEF Гимнастика

Мария Захарова прокомментировала отстранение Ирины Винер на два года. 

Ранее дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила главу Всероссийской федерации художественной гимнастики от работы на международных стартах на два года.

Отстранение Винер связано с ее публичными заявлениями после Олимпиады в Токио, где россиянка Дина Аверина стала второй. Высказывания главы ВФХГ признаны оскорбительными и нарушающими правила Международной федерации гимнастики.

«Мы расцениваем данный шаг международной федерации как очередной пример дискриминации отечественных спортивных деятелей и посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта.

Не одной только его ветки, это касается не только художественной гимнастики, а всего мирового спорта», – сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что «не случайно сказала, что она легенда, это не просто тренер, это человек, который во многом создал нынешнюю мировую художественную гимнастику».

Ирину Винер отстранили на 2 года. Не поверите, это ответка «нашего ставленника»

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24 комментария

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Пелагея Морозова
Ответ Savarona25
Наказание за грязный язык традиционно выдается за всемирный заговор против российского спорта. Да еще ни много ни мало как "элемент разрушения мирового спорта". Как там Бышовец когда-то говорил про "нет предела человеческой мерзости".
Что конретно Винер сказала не по делу? Вы как специалист это утверждаете? Бруно Гранди постоянно мочой исходил оттого, что Россия постоянно выигрывает. Постоянная циркуляция в кулуарах и среди болельщиков вопроса о том, что доминация одной команды негативно сказывается на художественной гимнастике. В том числе на официальном вебинаре техкома по художественной гимнастике перед Токио такой вопрос задавался. На что нынешняя президент техкома тогда сказала, что конечно, это плохо для нашего вида спорта, когда одна или три-четыре страны доминируют. Видео на Ютубе есть, можете ознакомиться.
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Anton Abaturov
Эта Захарова красивая девушка, хороших правил и примерного поведения: никто не видел её пьяной больше четырёх раз в неделю)))
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Whiskeyman
Пьянь
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dimitrii36
Ответ VictorVallecano
2 дорожки перед сном.
зеленский присоветовал
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dnk.82
Мария наверное не поняла формулировку обвинения. Объясните ей, что базар фильтровать надо и отвечать за понятия))
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Ковид 07.10.52
Смешно слушать от этой особи о посягательство западных политических функционеров на независимость спорта, как элемент разрушения мирового спорта...
Замени западных на российских и мирового на российского и будет правда...вон как наши функционеры из одного города раздачей народного достояния футболистам, разрушили футбол....
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Сергей Чекрыжов
Ой всё
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Остап Бендер
Эти англосаксы превратили спорт в политическое шоу! Но поняли, что честно всё равно не выиграть и начали действовать подковерными методами
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sintenced
Захарова в ленте, стало быть завтра пятница.
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Адепт Суперлиги
Как смешно друг дружку покрывают эти собутыльники))
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Savarona25
Наказание за грязный язык традиционно выдается за всемирный заговор против российского спорта. Да еще ни много ни мало как "элемент разрушения мирового спорта". Как там Бышовец когда-то говорил про "нет предела человеческой мерзости".
+3
-1
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Ноу Нейм
Ответ VictorVallecano
2 дорожки перед сном.
Два стакана с утра
+9
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VictorVallecano
Ответ AminO2
Ваши предложения, Мария?
2 дорожки перед сном.
+16
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Viks
посягательство западных политических функционеров на независимость спорта" --- Так это западные политические функционеры забанили Вирер за борзоту? Макрон? Или индус из Лондона?
+2
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бык бенни
Наша песня хороша - начинай сначала... Бред сивой кобылы, уж извините...
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HoratioH
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Melnikov1968
Возможно, что у наших руководителей не хватает словарного запаса, чтобы выразить негодование, отсюда результат. Впрочем, президентам спортивных федераций есть с кого брать пример.
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Rio (BLR)
Не трогайте нашу геронтократию!
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AminO2
Ваши предложения, Мария?
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Тим-сиб
Кто "мы"?
И где связь между Захаровой и танцами школьниц под музыку?
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Геннадий Тёкин
Хорошо хоть не в подрыве Северного потока обвинили.
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Anton Novikov
... и немедленно выпил(а)!
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IrbIS
Машулька раздобрела че то, со стакана не слазит наверно, работа то нелегкая, да и перспективы нерадостные
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-3
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Red Sonya
Не закусывая
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Александр Трифон0в
А про русофобию и англосаксов ничего не сказала?
+6
-1
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