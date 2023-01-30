Николай Гуляев: «Ан – гражданин России, он был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас. Но его жена выступала категорически за возвращение в Южную Корею»

Теги шорт-трек Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Виктор Ан ТАСС Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что намерен связаться с шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Аном по поводу возможного возвращения в Россию. 

Ранее стало известно, что Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку.

Спортсмен столкнулся с критикой при попытке найти работу в Южной Корее из-за того, что несколько лет назад отказался от гражданства родной страны, а также работал тренером сборной Китая. 

«Все знают причины отъезда Виктора из нашей страны. Он является гражданином России и был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас. Но его жена выступала категорически за то, чтобы вернуться обратно в Южную Корею.

Мы с ним свяжемся обязательно, и я сделаю ему определенный посыл. В качестве проброса», – сказал Гуляев. 

Гуляев считает, что работа Виктора Ана в российском шорт-треке принесла бы большую пользу.

«Но пока никаких разговоров и переговоров на тему его возвращения не было.

Я отслеживал ситуацию с его участием в том конкурсе, и, зная отношение к нему местной спортивной общественности и ассоциации тренеров, предполагал, что результат будет именно таким», – отметил глава ФКСР.

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера городской команды по шорт-треку в Южной Корее

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3 комментария

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Геннадий Туник
Думается,он столько заработал в России,что теперь может позволить себе не работать.
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Data Architector
Ответ Wayne Gretzky 99
Определенный посыл в качестве проброса. Получит определенный проброс в качестве посыла от жены Ана.
"Уж послала, так послала!"
0
-1
-1
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Wayne Gretzky 99
Определенный посыл в качестве проброса. Получит определенный проброс в качестве посыла от жены Ана.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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