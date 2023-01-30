Николай Гуляев: «Ан – гражданин России, он был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас. Но его жена выступала категорически за возвращение в Южную Корею»
Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что намерен связаться с шестикратным олимпийским чемпионом Виктором Аном по поводу возможного возвращения в Россию.
Ранее стало известно, что Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку.
Спортсмен столкнулся с критикой при попытке найти работу в Южной Корее из-за того, что несколько лет назад отказался от гражданства родной страны, а также работал тренером сборной Китая.
«Все знают причины отъезда Виктора из нашей страны. Он является гражданином России и был за то, чтобы продолжать жить и работать у нас. Но его жена выступала категорически за то, чтобы вернуться обратно в Южную Корею.
Мы с ним свяжемся обязательно, и я сделаю ему определенный посыл. В качестве проброса», – сказал Гуляев.
Гуляев считает, что работа Виктора Ана в российском шорт-треке принесла бы большую пользу.
«Но пока никаких разговоров и переговоров на тему его возвращения не было.
Я отслеживал ситуацию с его участием в том конкурсе, и, зная отношение к нему местной спортивной общественности и ассоциации тренеров, предполагал, что результат будет именно таким», – отметил глава ФКСР.
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера городской команды по шорт-треку в Южной Корее
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