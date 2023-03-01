Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»

Теги Светлана Журова ФФКР ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная Южной Кореи жен сборная Китая жен сборная Южной Кореи сборная Китая сборная Казахстана жен сборная Казахстана сборная Японии жен сборная Японии ФШР сборная Беларуси Азиатская шахматная федерация Коньки/шорт-трек

Светлана Журова оценила возможность перехода российского фигурного катания в Азию.

В частности, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ прокомментировала новость о переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

«Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры (о переходе в Азию – Sports.ru) не велись. После распада Советского Союза у нас первоначально была принципиальная позиция – за Европу. Но тогда было принято консолидированное решение – вся страна приходит в Европу.

Там не было такого, как, например, в Казахстане и ряде других стран бывшего СССР, где одна часть федераций оказалась в Европе, а другая часть – в Азии. У них была возможность выбирать. Мы же сразу перешли в Европу. Но территориально и у нас есть возможность выбирать.

Для нас это абсолютно нормальная история, и нас никто не может обвинить в том, что тут какой-то подлог. Мы можем быть и в Азии, и в Европе. Для каких-то федераций переход в Азию – вполне себе [уместен].

Для коньков... У нас есть три страны, которые реально конкурентные и очень сильны: Япония, Корея и Китай. А если и мы к ним присоединимся, то это уже будет достаточно серьезное соревнование. Даже если только эти четыре страны будут соревноваться друг с другом. Считайте, почти полмира. А если еще приедут Беларусь и Казахстан, то это уже очень достойное соревнование», – сказала Журова.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Шахматистов вроде от соревнований не отстраняли, они и на ЧЕ собираются. Сравнение некорректное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
А стоило бы я если не ошибаюсь именно конькобежный спорт и фигурное катание в целом очень хорошо развиты в Азии. Не думаю что Европейские девушки и парни хотят конкуренцию в виде россиян. Так как в последнее время разница стала слишком огромной.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий