Журова о переходе российского спорта в Азию: «Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры не велись»

Светлана Журова оценила возможность перехода российского фигурного катания в Азию.

В частности, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ прокомментировала новость о переходе Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.

«Насколько я знаю, ни в фигурном катании, ни в конькобежном спорте такие переговоры (о переходе в Азию – Sports.ru) не велись. После распада Советского Союза у нас первоначально была принципиальная позиция – за Европу. Но тогда было принято консолидированное решение – вся страна приходит в Европу.

Там не было такого, как, например, в Казахстане и ряде других стран бывшего СССР, где одна часть федераций оказалась в Европе, а другая часть – в Азии. У них была возможность выбирать. Мы же сразу перешли в Европу. Но территориально и у нас есть возможность выбирать.

Для нас это абсолютно нормальная история, и нас никто не может обвинить в том, что тут какой-то подлог. Мы можем быть и в Азии, и в Европе. Для каких-то федераций переход в Азию – вполне себе [уместен].

Для коньков... У нас есть три страны, которые реально конкурентные и очень сильны: Япония, Корея и Китай. А если и мы к ним присоединимся, то это уже будет достаточно серьезное соревнование. Даже если только эти четыре страны будут соревноваться друг с другом. Считайте, почти полмира. А если еще приедут Беларусь и Казахстан, то это уже очень достойное соревнование», – сказала Журова.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?