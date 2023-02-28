назвал переход в Азиатскую шахматную федерацию значимым решением.

«Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов.

Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками.

Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая.

И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат», — заявил министр спорта РФ.

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?