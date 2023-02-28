Олег Матыцин: «Переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение»

Теги Олег Матыцин ТАСС ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Олег Матыцин назвал переход ФШР в Азиатскую шахматную федерацию значимым решением.

«Переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию — положительное и значимое решение, прежде всего, конечно, для спортсменов.

Приоритетная задача, чтобы российские шахматисты могли участвовать в соревнованиях международного уровня и показывать свое мастерство в играх с сильными и достойными соперниками.

Азиатская школа шахмат активно развивается и двигается вперед, большие успехи демонстрируют представители Индии и Китая.

И российским мастерам есть что предложить как в соревновательном аспекте, так и в дальнейшем развитии и популяризации шахмат», — заявил министр спорта РФ. 

Шахматисты первыми переходят в Азию. Просчитали на ход вперед или поторопились?

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1 комментарий

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polaris
От него какой-то постоянный бессвязный набор слов. Реально будто какой-то программер-новичок написал какого-то примитивного бота и тот на ключевые слова издаёт реакции в виде бестолковых комментариев.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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