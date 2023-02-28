Журова о переходе ФШР в Азию: «Возникает вопрос, который не был нигде озвучен: будут ли наши спортсмены выступать с флагом?»

Светлана Журова высказалась о переходе Федерации шахмат России в Азию.

«Возникает вопрос, который не был нигде озвучен: будут ли наши спортсмены выступать с флагом? Не знаю, насколько правильно переходить, если мы будем опять выступать без флага.

Если еще год назад мы по-другому к этому относились, то сейчас все поменялось. Да, это опыт и возможность выступать на международных соревнованиях, но в то же время как быть в этой ситуации?

Но для шахмат — сильная школа. Для них есть смысл переходить. Тем более шахматы не олимпийский вид. Им не надо отбираться, проходить квалификацию. Для них потеря соревновательной деятельности и турниров — это плохо», — сказала депутат Госдумы РФ.