Журова о переходе ФШР в Азию: «Возникает вопрос, который не был нигде озвучен: будут ли наши спортсмены выступать с флагом?»

Теги Светлана Журова Спорт-Экспресс ФШР Азиатская шахматная федерация Шахматы

Светлана Журова высказалась о переходе Федерации шахмат России в Азию. 

«Возникает вопрос, который не был нигде озвучен: будут ли наши спортсмены выступать с флагом? Не знаю, насколько правильно переходить, если мы будем опять выступать без флага.

Если еще год назад мы по-другому к этому относились, то сейчас все поменялось. Да, это опыт и возможность выступать на международных соревнованиях, но в то же время как быть в этой ситуации?

Но для шахмат Азия — сильная школа. Для них есть смысл переходить. Тем более шахматы не олимпийский вид. Им не надо отбираться, проходить квалификацию. Для них потеря соревновательной деятельности и турниров — это плохо», — сказала депутат Госдумы РФ. 

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