Гуляев о призовых на российских стартах: «Постараемся частично решить вопрос. Будем проводить соревнования не только за медали»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев ответил на вопрос, будут ли призовые на внутрироссийских соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку.

– В преддверии сезона без международных стартов самые популярные вопросы главам федераций про призовые. На ваших соревнованиях они будут или ребята будут бегать только за медали?

– После первых соревнований раскроем все подробности, а пока могу сказать, что у нас главная задача сохранить сильнейших спортсменов и заниматься подготовкой резерва.

Понятно, что в отсутствие международного календаря у спортсменов не будет возможности заработать в той мере, как это было раньше. Мы же со своей стороны постараемся частично решить финансовый вопрос.

Так что чемпионаты России, Всероссийские соревнования, Кубки СКР будем проводить не только за медали.

– Если вернуться к задаче «сохранить сильнейших». Несколько спортсменок из первой команды ушли в декрет, взяла паузу на год. Как восприняли ее решение?

– Ольга решила пропустить этот сезон, с ней пока не говорил – говорил с тренером, руководством Челябинской федерации. Ничего страшного в этом не вижу.

Такая заслуженная спортсменка, как Ольга, имеет право взять паузу на перезагрузку. По моей информации, Фаткулина карьеру заканчивать не планирует.

– С Натальей Ворониной говорили о возвращении после рождения ребенка?

– Я пока не успел со всеми пообщаться, хотя планирую делать это на регулярной основе – встречаться с командами, общаться со спортсменами.

Уже приезжал на тренировки шорт-трека в группах Владимира Григорьева в Новогорске и Андрея Максимова в Уфе. В Минске побывал на тренировке группы Евгения Лаленкова.

– Как дела у шорт-трека в межсезонье? От вас прозвучала идея пригласить ?

– Он находится не в России. Прямой связи с ним пока нет. Единственное, что мы хотим попробовать в шорт-треке в этом сезоне – доверить юниорскую команду Евгению Козулину. Первый сбор планируем провести в Новогорске в ноябре этого года, – сказал Гуляев.