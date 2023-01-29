Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера городской команды по шорт-треку в Южной Корее

Шестикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды города Соннам по шорт-треку.

До 2011 года Ан выступал за Южную Корею, затем – за Россию.

После завершения спортивной карьеры в 2020 году Ан был назначен тренером сборной Китая. Он готовил китайских шорт-трекистов к Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает агентство Yonhap, Ан столкнулся с критикой при попытке найти работу в Южной Корее из-за того, что несколько лет назад отказался от гражданства страны, а также из-за того, что тренировал команду Китая.

«Когда мы просматривали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы смотрели на множество различных составляющих, в том числе на их коммуникативные навыки.

Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и реакцию СМИ», – ответил представитель мэрии города Соннам на вопрос о том, почему Ан не прошел отбор.