Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера городской команды по шорт-треку в Южной Корее

Теги шорт-трек сборная России (шорт-трек) сборная Южной Кореи Виктор Ан Коньки/шорт-трек

Шестикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды города Соннам по шорт-треку.

До 2011 года Ан выступал за Южную Корею, затем – за Россию. 

После завершения спортивной карьеры в 2020 году Ан был назначен тренером сборной Китая. Он готовил китайских шорт-трекистов к Олимпиаде в Пекине. 

Как сообщает агентство Yonhap, Ан столкнулся с критикой при попытке найти работу в Южной Корее из-за того, что несколько лет назад отказался от гражданства страны, а также из-за того, что тренировал команду Китая. 

«Когда мы просматривали резюме кандидатов и проводили собеседования, мы смотрели на множество различных составляющих, в том числе на их коммуникативные навыки.

Мы также учитывали преобладающие настроения в конькобежном сообществе и реакцию СМИ», – ответил представитель мэрии города Соннам на вопрос о том, почему Ан не прошел отбор.

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6 комментариев

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Damien King
Возвращайся, Витя. Будешь физруком в средней школе Череповца
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Pikachu Pikachu
Ответ Bartez1986
Хз, чем там корейцы думают, но Ан - крутейший спортсмен
Ну хороший спортсмен не обязательно хороший тренер. А тут могла возникнуть проблема, что подопечные не уважали бы тренера.
+2
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Andreir888
Мда, и Витя, хоть и свой, не угодил...
0
0
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Bartez1986
Хз, чем там корейцы думают, но Ан - крутейший спортсмен
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Типичная русофобия
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
И смех и грех
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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