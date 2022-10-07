Гуляев о допуске российских конькобежцев: «Практика и жизненный опыт подсказывают, что в ближайшее время мы этого не дождемся»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о возможном допуске спортсменов к международным стартам.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россияне, которые дистанцировались от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«Мне очень не хочется комментировать слова Баха, не стоит слушать, что сейчас говорят международные спортивные чиновники. И я не вижу смысла отвлекать подобными вопросами спортсменов, которые сейчас занимаются своим делом.

Говорят, что спорт вне политики. Но спорт сейчас настолько политичен, что дальше некуда», – сказал Гуляев.

«Мне бы очень хотелось, но практика и жизненный опыт подсказывают, что, наверное, в ближайшее время мы этого (допуска российских конькобежцев – Sports.ru) не дождемся.

Но тем не менее мы все равно в процессе. Сохраняются международные квоты для российских спортсменов, но их никто и не отбирал. Вопрос в том, как этими квотами воспользоваться, и дадут ли.

Конечно, все спортсмены и тренеры находятся в боевой готовности. Основные задачи – сохранить костяк сборной несмотря ни на что и использовать ситуацию.

Нужно больше обратить внимание внутри страны прежде всего на молодежь, на ближайший резерв и, естественно, на состояние дел в конькобежном спорте в регионах», – отметил Гуляев.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против