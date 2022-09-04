Чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина пропустит сезон-2022/23

Чемпионка мира по конькобежному спорту, серебряный призер Олимпиады-2014 Ольга Фаткулина сообщила, что пропустит сезон-2022/23.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил россиян от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

«В связи с тем, что международных стартов у нас нет, решила взять время на перезагрузку, потому что я уже давно в спорте и мне просто необходимо это сделать.

Сейчас самое время перезагрузиться, переосмыслить какие‑то вещи. Поэтому нынешний сезон я решила пропустить», – сказала Фаткулина.