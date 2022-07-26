Ольга Фаткулина: «Хотела бы себя попробовать где-нибудь в командных видах спорта – футболе, хоккее, баскетболе, хоккее на траве»

Российская конькобежка рассказала, в каких видах спорта хотела бы себя попробовать.

«Участвовать в соревнованиях по другим видам спорта не приглашали. Всегда интересно что-то попробовать новое, я участвовала только в «Больших гонках» (спортивно-развлекательное шоу), было очень здорово.

Хотела бы себя попробовать где-нибудь в командных видах спорта – футболе, хоккее, баскетболе, хоккее на траве.

Помогает или мешает это? У каждого по-разному, тут главное – без фанатизма, чтобы не переборщить, не ставить цель выиграть любой ценой. У тренеров есть ограничение – перед Олимпиадой ничего нового и экстремального», – сказала Фаткулина.