Ольга Фаткулина: «Да, я пропускаю этот сезон. Пока хочу вернуться и поехать на Олимпиаду»

Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассчитывает выступить на Олимпийских играх.

Ранее 32-летняя спортсменка объявила о пропуске сезона из-за отсутствия международных стартов для сборной России.

«Да, я пропускаю этот сезон. Пока хочу вернуться и поехать на Олимпиаду», – сказала Фаткулина.

Фаткулина – серебряный призер Сочи-2014 на дистанции 500 м. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности