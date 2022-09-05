Ольга Фаткулина: «Да, я пропускаю этот сезон. Пока хочу вернуться и поехать на Олимпиаду»

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассчитывает выступить на Олимпийских играх.

Ранее 32-летняя спортсменка объявила о пропуске сезона из-за отсутствия международных стартов для сборной России.

«Да, я пропускаю этот сезон. Пока хочу вернуться и поехать на Олимпиаду», – сказала Фаткулина.

Фаткулина – серебряный призер Сочи-2014 на дистанции 500 м. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 году.

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