Валентина Родионенко: «Федерация гимнастики США изначально была за то, чтобы мы выступали на международных стартах»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

«Федерация гимнастики США изначально была за то, чтобы мы выступали на международных стартах. Там считали и считают, что наш недопуск отбрасывает мировую гимнастику назад. Теперь мы видим, что с гимнастами солидарны и люди из олимпийского комитета США, которые не участвуют в политике.

Всем деятелям из мира спорта все более становится очевидно, что ценность Олимпиад значительно упадет, если на соревнования не приедут сильнейшие атлеты. В нашем участии заинтересованы и те страны, которые являются спортивными конкурентами России. У нас есть чему поучиться, и я говорю не только про спортивную гимнастику», – сказала Родионенко.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»