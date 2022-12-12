Артур Далалоян: «Совсем не понятно, почему именно к нашим спортсменам применяются двойные стандарты с флагом»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.

«Я считаю, что российские спортсмены, российское олимпийское движение и в принципе Российская Федерация сделали огромный вклад в мировое олимпийское сообщество. Своими победами, рекордами и зрелищностью на арене. Поэтому я думаю, что российские спортсмены – сильнейшие в мире.

Также хочу сказать, что совсем не понятно, почему именно к нашим спортсменам применяются двойные стандарты с флагом. Все время нас хотят лишить флага и гимна на всех возможных международных соревнованиях. Хотя есть страны, которые находятся в военном положении, но при этом спортсмены этих стран спокойно выступают на мировой арене без каких‑либо ограничений, с флагами, гимнами и ничто их не останавливает.

Конечно, хорошая новость, что нас могут допустить, но сразу же и не очень приятная, потому что нам опять устанавливают рамки и ставят такие условия. Понятно, что пока это все (лишь) разговоры, но это уже какая‑то надежда, которая придает мотивацию, силы для того, чтобы работать.

Хотя мы и так работаем не останавливаясь, чтобы быть готовыми в любой момент выйти на международную арену и показывать наш высокий уровень. Мы не привыкли сдаваться и будем идти до конца. Надеемся на самое лучшее и верим, что Олимпийские игры в для нас состоятся», – сказал Далалоян.

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