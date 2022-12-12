Анфиса Резцова: «Многие страны захотят нас увидеть на Олимпиаде в Париже, но Бах сопротивляется: никого не слышит и никому не дает высказать мнение»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

«Мы ничего не теряем. Надеюсь, такие предложения будут не только от Олимпийского комитета США. Ждем их со всех сторон. Не думаю, что это провокация.

Считаю, многие страны захотят нас увидеть на Олимпиаде в Париже, но Томас Бах сопротивляется: никого не слышит и никому не дает высказать свое мнение. Он двояко играет в игру.

Когда он определится, что русских надо пустить, все спортивные державы будут только «за»! Потому что неинтересно выступать другим странам без россиян. Мы их основные конкуренты и сильные соперники.

Надеемся на лучший исход в отношении нашей сборной. Надежда не умирает никогда!» – сказала Резцова.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»