Иван Скобрев: «Не буду говорить, что все средства хороши, но я понимаю тех ребят, которые для продолжения карьеры меняют гражданство»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту высказался о возможной смене гражданства российскими спортсменами.

— Я считаю, что каждый спортсмен имеет право на то, чтобы выступать на высоком уровне. Не буду говорить, что все средства хороши, но я понимаю тех ребят, которые для продолжения карьеры по разным причинам меняют свое спортивное гражданство. Век спортсмена очень короток, многие девчонки и мальчишки отдали этому делу всю жизнь. Люди должны с пониманием отнестись.

При этом в нашей стране пытаются делать все возможное, чтобы поддержать спортсменов. Я не считаю, что они виноваты во всей сложившейся ситуации. Ребята просто хотят соревноваться, соревноваться честно и представлять в том числе и свою страну. Добиваться результатов, бить рекорды, заработать денег, в конце концов — для себя, для своей семьи. Поэтому я отношусь к людям, решившим сменить гражданство, с пониманием. Не осуждаю.

— Как бы вы поступили в нынешней ситуации?

— Ох, очень трудный вопрос. И деликатный. Не хотел бы оказаться на месте ребят и решать в такой ситуации.

— Вы и сами провели немало времени в США во время карьеры, по профессиональной необходимости.

— Да, это правда. Там прекрасные условия для работы и для жизни, ничего плохого не могу сказать. Но в нынешней ситуации я нахожусь со своей семьей в России, мне здесь нравится, и вся моя рабочая деятельность связана с Россией, – сказал Скобрев.