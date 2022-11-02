Иван Скобрев: «Жесткого противостояния Плющенко и Тутберидзе нет. Это больше пресса раздувает»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту высказался о противостоянии тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

— Вы говорили про отношения Плющенко и Тутберидзе, что они не лучшие, и тот сезон с их перепалками был сверхрейтинговым.

— Я такой человек, неконфликтный, поэтому для меня это... не то чтобы неприемлемо. Если есть некий коммерческий ход, он согласован, не знаю, с менеджерами, пиар-агентствами, то почему бы и нет? Такие вещи позволяют создать дополнительный ажиотаж, привлечь больше зрителей.

Возможно, это имеет право на жизнь. Но я стоял от этого в сторонке.

Сейчас, когда я работаю в академии , узнал об этих нюансах, конечно. И непосредственно внутри нашей команды, и из прессы. Но мне кажется, как такового жесткого противостояния Плющенко и Тутберидзе нет. Это больше пресса раздувает, чтобы привлечь дополнительное внимание.

Но если от этого растет число болельщиков, интерес, то это только во благо спорта, – сказал Скобрев.