Иван Скобрев: «Считаю, что Журова добилась многого, ради чего она пошла в политику»

Двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту высказался о спортсменах, идущих в политику.

— У вас были амбиции стать депутатом, но, так понимаю, до заседаний в законодательных собраниях не дошло. Вы ведь наверняка слышали критику депутатов-спортсменов? Мол, не своим делом занимаются.

— Да, у меня были попытки. В том числе на праймериз. В 2016 году по Хабаровскому краю. Вы знаете, я объездил почти все районы региона. У меня была повестка в первую очередь спортивная — развитие детско-юношеского спорта, посещение школ, изучение, что необходимо для создания материально-технической базы в образовательных учреждениях для подрастающего поколения.

И опыт спортсменов немаловажен — не каждый может понять, что нужно, не пройдя быт самостоятельно, тем более в непростые 1990-е, на которые пришлось наше становление. И многие школы, которые я посетил, требуют этого внимания. Кто, как не мы, экс-спортсмены, мог его привлечь?

Сейчас этими вопросами занимаются депутаты, которые пришли в депутаты через спорт. Я знаю Светлану Сергеевну (Журову) как прекрасного общественника, знаю, как она много встречается с людьми из своего региона, в Госдуме уже не первый созыв. На мой взгляд, нареканий к ее работе у большинства ее избирателей нет.

Знаю, конечно, лично Антона Шипулина, но, честно, последнее время не следил, как продвигается его политическая жизнь, поэтому не могу никак комментировать.

Но за Светлану Сергеевну вот готов заступиться. Я считаю, что она добилась многого, ради чего она пошла в политику, – сказал Скобрев.