Сергей Трофимов: «Поеду на все этапы Кубка России. Нельзя потерять тонус в тренировочном плане, ситуация в мире может измениться»

Теги сборная России (коньки) Кубок России Сергей Трофимов Коньки/шорт-трек

Серебряный призер Олимпиады-2022 конькобежец Сергей Трофимов заявил, что планирует выступить на всех этапах Кубка России в будущем сезоне.

– Есть желание побить рекорд катка в Санкт-Петербурге? Или вообще нет планов туда ехать?

– Думаю, поеду на все этапы.

– В чем мотивация? В чем тактика такого выбора?

– Моя мотивация здесь простая: нельзя потерять тонус в тренировочном плане. Ситуация в мире может измениться. Это первое. Ну и плюс у нас есть возможность повыступать в регионах, что поспособствует популяризации нашего вида спорта.

– Новые для себя катки тоже надо тестировать.

– Согласен. Чемпионат России будет в Кемерово, и там можно будет наладить какую-то обратную связь по качеству льда. Помню, когда приехал в первый раз в Иркутск, там заливщик тоже очень был заинтересован в такой обратной связи, чтобы улучшить качество льда.

– По секундам есть какие-то задачи? Может еще какой-нибудь рекорд взял на прицел?

– Давай это будет сюрпризом, ха-ха, – сказал Трофимов.

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