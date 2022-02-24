Арефьев, Алдошкин, Голикова, Фаткулина и Лаленкова вошли в состав сборной России на чемпионат мира в конькобежном многоборье

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Стал известен состав сборной России по конькобежному спорту на чемпионат мира в многоборье, который пройдет в норвежском Хамаре.

Мужчины: Артем Арефьев, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов (все – спринтерское многоборье), Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин, Егор Юнин (все – классическое многоборье);

Женщины: Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина (все — спринтерское многоборье), Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова (обе – классическое многоборье).

Виктор Лобас и Елизавета Голубева числятся запасными в заявке на спринтерское многоборье, Анастасия Григорьева - в классическом.

Соревнования пройдут с 3 по 6 марта. Планируется, что российская команда отправится в Норвегию 26 февраля.

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