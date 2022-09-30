Журова о словах Баха про нейтральный статус: «Уверена, что наши спортсмены не поддадутся на эту провокацию. Скоро будут мирные переговоры и все урегулируется»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Это ведь специально сделано, я даже это провокацией не назову. Бах сказал эти слова публично, чтоб на Западе продемонстрировать, что в России есть такие спортсмены. Это достаточно жесткая провокация.

Вчера я на сессии «Спорт-религия» сказала, что для наших спортсменов выпало время проверки на терпение, веру, патриотизм и на многие другие человеческие ценности, которых на западе давно уже не существует.

Я уверена, что наши спортсмены не поддадутся на эту провокацию. Заметьте, что это делается, понимая, что возможно в скором времени будут мирные переговоры и все урегулируется. Но все равно они хотят выявить наших людей, которые хотят в такой ситуации что-то сказать.

В любом случае события, которые сейчас происходят, идут скорее к мирному урегулированию, а не дальнейшей спецоперации», – сказала Журова.