Журова о словах Баха про нейтральный статус: «Уверена, что наши спортсмены не поддадутся на эту провокацию. Скоро будут мирные переговоры и все урегулируется»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Это ведь специально сделано, я даже это провокацией не назову. Бах сказал эти слова публично, чтоб на Западе продемонстрировать, что в России есть такие спортсмены. Это достаточно жесткая провокация.
Вчера я на сессии «Спорт-религия» сказала, что для наших спортсменов выпало время проверки на терпение, веру, патриотизм и на многие другие человеческие ценности, которых на западе давно уже не существует.
Я уверена, что наши спортсмены не поддадутся на эту провокацию. Заметьте, что это делается, понимая, что возможно в скором времени будут мирные переговоры и все урегулируется. Но все равно они хотят выявить наших людей, которые хотят в такой ситуации что-то сказать.
В любом случае события, которые сейчас происходят, идут скорее к мирному урегулированию, а не дальнейшей спецоперации», – сказала Журова.