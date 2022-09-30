Терюшков о заявлении Баха: «Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдет на нет, останутся лишь Касаткина и подобные ей»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Бах и ранее делал подобные заявления, он еще в марте, когда осуждал Россию, говорил, что выступать могут только те спортсмены, кто осудил СВО. Сегодня же он усилил свои слова нейтральным статусом для спортсменов. Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдет на нет, и останутся в обойме у Баха лишь Касаткина и подобные ей.
Надеюсь, у спортсменов и спортивных функционеров пришло понимание, что как было раньше уже не будет, о чем говорил президент России. Выступать надо за свои страну, флаг, гимн и герб, а не за свою фамилию.
МОК – это некий инструмент большой политики. Как ВОЗ, ВТО, когда сильные люди мира сего, как себя считают англосаксы, через эти инструменты манипулируют мнениями и создают те решения, которые им выгодны на тот или ной период времени. Также и МОК в их руках – это организация, подконтрольная им», – сказал Терюшков.
Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»
Депутат Терюшков борется с Касаткиной из-за звания ЗМС. А она над ним только смеется