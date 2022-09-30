Терюшков о заявлении Баха: «Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдет на нет, останутся лишь Касаткина и подобные ей»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Бах и ранее делал подобные заявления, он еще в марте, когда осуждал Россию, говорил, что выступать могут только те спортсмены, кто осудил СВО. Сегодня же он усилил свои слова нейтральным статусом для спортсменов. Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдет на нет, и останутся в обойме у Баха лишь Касаткина и подобные ей.

Надеюсь, у спортсменов и спортивных функционеров пришло понимание, что как было раньше уже не будет, о чем говорил президент России. Выступать надо за свои страну, флаг, гимн и герб, а не за свою фамилию.

МОК – это некий инструмент большой политики. Как ВОЗ, ВТО, когда сильные люди мира сего, как себя считают англосаксы, через эти инструменты манипулируют мнениями и создают те решения, которые им выгодны на тот или ной период времени. Также и в их руках – это организация, подконтрольная им», – сказал Терюшков.

Томас Бах: «Российские спортсмены не начинали спецоперацию. Те, кто дистанцировался от режима, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом»

Депутат Терюшков борется с Касаткиной из-за звания ЗМС. А она над ним только смеется