Поздняков о словах Баха про нейтральный статус: «Наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны и олимпийской хартии»

Президент Олимпийского комитета России ( ) прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Из сегодняшнего заявления президента МОК Томаса Баха можно сделать вывод, что российским спортсменам предлагается обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на унизительный нейтральный статус выступлений на международной арене.

Санкции по отношению к российскому спорту по-прежнему действуют. В этой искусственно созданной рекомендациями исполкома МОК ситуации наших атлетов по сути принуждают нарушать законы своей страны и олимпийской хартии.

Олимпийский комитет России, как и прежде, настаивает на том, что спорт должен, независимо от обстоятельств, оставаться вне политики, а спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения запросов тех или иных геополитических сил.

Мы продолжим вести проработку данного вопроса, твёрдо придерживаясь своей позиции, действуя в интересах российского спорта и наших спортсменов», – написал Поздняков.