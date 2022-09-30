Чернышенко о заявлении Баха про нейтральный статус: «Российские спортсмены – патриоты и Родину не продают»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Российские спортсмены – патриоты и Родину не продают. Наши спортсмены на протяжении нескольких лет испытывали на себе предвзятое отношение международных спортивных организаций, в том числе и МОК. Апогеем стало их отстранение от соревнований. Чего добились наши оппоненты? Лишили мировой спорт объективности, здоровой конкуренции и зрелищности.

Россия, в свою очередь, создает новые форматы состязаний с участием наших атлетов и спортсменов из дружественных стран – СНГ, ШОС, БРИКС. Соревновательная активность будет быстро восстановлена, и все, кто решит присоединиться к нам, – двери открыты», – сказал Чернышенко.