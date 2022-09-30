Чернышенко о заявлении Баха про нейтральный статус: «Российские спортсмены – патриоты и Родину не продают»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Российские спортсмены – патриоты и Родину не продают. Наши спортсмены на протяжении нескольких лет испытывали на себе предвзятое отношение международных спортивных организаций, в том числе и МОК. Апогеем стало их отстранение от соревнований. Чего добились наши оппоненты? Лишили мировой спорт объективности, здоровой конкуренции и зрелищности.
Россия, в свою очередь, создает новые форматы состязаний с участием наших атлетов и спортсменов из дружественных стран – СНГ, ШОС, БРИКС. Соревновательная активность будет быстро восстановлена, и все, кто решит присоединиться к нам, – двери открыты», – сказал Чернышенко.