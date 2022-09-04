Семен Елистратов: «У нас сейчас большой объем работы, несмотря на то, что мы закрыты внутри страны. Я не могу расслабляться»

Российский шорт-трекист сообщил, что продолжает тренироваться, несмотря на отстранение от международных соревнований.

«У нас сейчас большой объем работы, несмотря на то, что мы закрыты внутри страны, поэтому в последние три-четыре месяца я не смотрел ни одни соревнования, в том числе Спартакиаду.

Подготовка идет полным ходом, в конце декабря будет чемпионат России. До Нового года уже все соревнования расписаны – первый этап Кубка России будет в Коломне, второй – в Санкт-Петербурге, третий – в Уфе.

Как профессиональный спортсмен я не могу расслабляться, нужно подтверждать свой высокий статус», – рассказал Елистратов.