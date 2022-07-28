Семен Елистратов: «Если появится возможность участвовать в крупных внутрироссийских соревнованиях по велоспорту, я рассмотрю такой вариант»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке Семен Елистратов рассказал о возможном участии в соревнованиях по велоспорту и сноуборду.

«Мы сами периодически выступаем в соревнованиях по велоспорту на шоссе, для себя больше, у нас непосредственно велосипедная подготовка летом идет.

Если появится возможность участвовать в крупных внутрироссийских соревнованиях по велоспорту, я рассмотрю такой вариант, почему бы и нет?

В предолимпийский сезон участвовал в соревнованиях по велоспорту, сейчас тем более можно, именно в олимпийский сезон никто не рискует.

Мне нравится сноуборд, хаф-пайп, хотел бы там свои силы попробовать, но это пока остается словами, посмотрим», – сказал Елистратов.

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