Конькобежец Арефьев: «Когда Васнецова попала на Олимпиаде в ковидный госпиталь, ее гнобили, писали токсичные комментарии. Будто сборище маньяков»

Российский конькобежец Артем Арефьев рассказал, почему начал вести видеоблог.

«В Пекине, когда мы прилетели на Игры, наткнулся на новость о том, что биатлонистка попала там в ковидный госпиталь. Два положительных ПЦР и никаких симптомов.

Она оставалась в ковидном госпитале, кормили ее там хуже, чем собаку, настроение было никакое. Человек очевидно был в подавленном состоянии. Ей не дали шанса выступить на . Для любого спортсмена это ужасная боль, которую не передать словами.

И дернул же меня черт кликнуть на комментарии под этим постом. Насколько же там были отвратительно токсичные комментарии, абсолютно без эмпатии! Будто сборище маньяков, которые и без того морально уничтоженную девочку гнобили дальше! Гнобили такими словами, какие даже повторить не могу, хотя обычно за словом в карман не лезу.

Человек шел к олимпийской мечте и в одночасье лишился этого шанса. Я был очень удивлен тем, что люди абсолютно не понимают, насколько тяжело дается этот путь к Олимпиаде, а видят только машины и призовые. Люди просто не осознают, что у многих Игры раз в жизни и это единственный шанс заработать.

Девушка готовилась, приехала на Олимпиаду и из-за двух ПЦР-тестов оказалась ровно в том болоте, в котором каждый боялся оказаться.

И мне захотелось объяснить, что такое спортивный путь в форме своего рода диалога, рассказать, насколько тяжело все это дается. Это была первая причина. Вторая: если я в чем-то хорош, так это в ведении блога. Это то, что у меня хорошо получается, и та сфера, в которой хорошо ориентируюсь», – сказал Арефьев.

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