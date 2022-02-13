Валерия Васнецова: «Обидно за потерянную физическую форму, я была готова к Олимпиаде. Сейчас нужно начинать все сначала»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о возвращении в Россию с Олимпиады в Пекине, где она не смогла выступить из-за коронавируса.

– Меня выпустили из карантинного отеля 7 февраля вечером. Находиться в олимпийской деревне я не имела права, так как моя аккредитация была уже недействительна. Меня перевезли в другой отель, где до 12-го числа я ждала самолет в Россию. По крайней мере, я там могла свободно передвигаться.

Перелет был непростым. Рейс задержали на 2,5 часа, и летели мы через Красноярск. По прилете в Москву я едва успела на рейс до Тюмени. На весь путь от Пекина до Тюмени ушло чуть больше суток. Но сейчас это уже не так важно, потому что я дома и все это наконец-то закончилось.

– Вы сильно потеряли в физической форме?

– Сложно сказать. Я очень сильно просела по всем показателям. Первые дни после «освобождения» я с трудом стояла на ногах. У меня кружилась голова и темнело в глазах. Сейчас лучше. Я много гуляю и потихоньку начала тренироваться. Но пока дается это очень тяжело.

– Какие мысли после всего этого: опустошение, злость или спокойствие от возвращения домой?

– Чувств и эмоций никаких не осталось. Просто пустота. Обидно за потерянную физическую форму, она действительно была очень хорошей, и я была готова к Олимпиаде. Сейчас мне нужно начинать все сначала.

И что-то мне подсказывает, что на это может уйти не один месяц. Но я точно не из тех людей, которые просто так сдаются. Пережив все это, я однозначно стану только сильнее, – сказала Васнецова.

«Съедаю три горсти макарон, потому что остальное есть невозможно. Плачу каждый день». Васнецова показала питание на карантине в Пекине-2022