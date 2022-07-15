Ольга Фаткулина: «Предложения тренироваться в Китае поступали, но для меня это слишком тяжело. Не знаю, за какие гонорары могла бы согласиться»

Серебряный призер Сочи-2014 года в конькобежном спорте рассказала, что ей предлагали тренироваться в Китае.

«Предложения поступали из Китая, даже было несколько вариантов. Один из них был поехать с мужем, он тренируется со мной, помогает мне с 2014 года, но для меня это слишком тяжело. Не знаю, за какие гонорары я бы могла согласиться.

И следующий немаловажный момент против – в это неоднозначное время уезжать опасно для меня и моего будущего, но тут каждый сам выбирает, как поступать.

Вообще интересно поработать в международной команде, где не только россияне, но и китайцы, голландцы, спортсмены из других стран. Это развитие, возможность увидеть другой подход, выход из зоны комфорта, поиск новых идей для тренировочного процесса – мне нравится. У мужа есть мечта поработать в интернациональной команде», – сказала Фаткулина.

Захаров о предложении тренироваться в Китае: «Отказался в первую очередь из-за семьи. Может быть, через год удастся поучаствовать в этом проекте»